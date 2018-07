Jede Woche aufs Neue verraten uns die lieben Dataminer, was uns an neuen Herausforderungen in Fortnite: Battle Royale erwartet. In Woche 4 der Season 5, die wie immer ab Donnerstag um 15 Uhr live geht, warten wieder sieben Challenges. Drei davon kostenlos, vier exklusiv für Besitzer des kostenpflichtigen Battle Pass.

Die Gratis-Herausforderungen in Fortnite sehen wie folgt aus:

Baue 250 Strukturen: Wer beim Spielen nicht komplett auf den Einsatz von Gebäudeteilen verzichtet, sollte die Aufgabe im Vorbeigehen lösen, denn im Grunde kommen die Strukturen ja ständig zum Einsatz.

Springe mit einem Einkaufswagen oder einem Golfwagen durch Flammenringe: Das klingt spaßig und wenn es so kommen sollte, dürfen wir gespannt sein, wie schwierig sich die Challenge letztlich präsentiert.

Schalte drei Spieler in Dusty Divot aus: Hier handelt es sich den Dataminern zufolge um eine schwierige Challenge.

Weiter geht es mit den Battle-Pass-Challenges:

Richte bei Gegnern 500 Schaden mit einem Scharfschützengewehr an.

Suche sieben Kisten in Flush Factory: Schon in Woche drei hatten wir hierhin einen Abstecher gemacht. Dabei ging es allerdings um eine Schatzkarte.

Suche zwischen einer Tankstelle, einem Fußballfeld und einem Stunt Mount: Etwas kryptisch zeigt sich wieder einmal die Schatzkarten-Challenge.

Schalte drei Gegner mit einer Pistole aus: Eher ein kniffliges Unterfangen. Könner haken mit dieser Challenge auch gleich die Gratis-Herausforderung in Dusty Divot ab.

Wenn ihr mehr zur laufenden neuen Saison erfahren wollt, legen wir euch unseren Artikel zur Fortnite Season 5 ans Herz. Habt ihr auf der Spielwiese zum Geburtstagsevent auch fleißig freie Bauten errichtet? Hier gibts unseren Artikel mit den verrücktesten Fortnite-Bauten des Internets.

