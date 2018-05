Auch in Woche 4 der vierten Season locken wieder wöchentliche Herausforderungen in Fortnite: Battle Royale. Den Absolventen winken fette Erfahrungsboni. Was ihr tun müsst, um alle Aufgaben abzuschließen, lest ihr in diesem Artikel zu den Challenges.

In dieser News wollen wir euch zeigen, wo ihr den dieswöchigen Battle Star findet, der euch eine ganze Stufe im Battle Pass einbringt. Der soll nämlich zwischen einer Sitzbank, einem Eiswagen und einem Hubschreiber auf den glücklichen Finder warten. Doch bevor ihr jetzt die ganze Map absucht, schaut euch lieber die folgende Karte an:

Das Gebiet Moisty Mire befindet sich im Südosten der Fortnite-Map, bei den Koordinaten I9. Nordöstlich der Filmkulisse und mitten im Sumpf, eben zwischen einem Eiswagen, einer Bank und einem Helikopter, findet ihr den Battle Star.

Das folgende Video von Youtuber ITS MILS zeigt deutlich, welche Flugroute ihr wählen müsst, um die Location mit dem Battle Star anzusteuern. Dass es am Boden aber so friedlich zugeht, wie hier im Video, ist mehr als unwahrscheinlich.

Der neue König

Der große Erfolg von Fortnite war für uns der Anlass, noch einmal ganz genau hinzuschauen und Epics Battle-Royale-Shooter einem eingehenden Test zu unterziehen. Unser Redakteur Robin stellt dabei fest, dass Fortnite das Battle-Royale-Prinzip in neue Höhen treibt und vergibt eine sehr gute 85. Fortnite sei mehr als bloß ein Klon von Playerunknown's Battlegrounds, bringt es doch kreative eigene Ideen ins Genre.

Bereits zuvor hatten wir die Frage diskutiert, ob Fortnite nur ein Klon von PUBG sei und sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass Fortnite grundsätzlich andere Spielertypen anspricht als der Konkurrent der PUBG Corporation.

Neu in Fortnite? Hier lest ihr unsere Tipps für Einsteiger im Battle Royale