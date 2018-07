Fortnite - Golf-Karts könnten eigene Skins bekommen

Der Twitter-Account Fortnite: Battle Royale Leaks will seinem Namen alle Ehren machen und herausgefunden haben, dass die kürzlich hinzugefügten Allradkarren individuelle Skins oder andere Formen von Deko-Elementen bekommen könnten.

Dafür spricht die extrahierte Datenstruktur »VehicleDecorations«, die die Dataminer entdeckten. Ob Entwickler Epic Games aber auch wirklich plant, diese Skins in Fortnite zu integrieren, bleibt noch offen. In der Vergangenheit trafen manche Leaks ins Schwarze, andere gingen nicht in Erfüllung.

* LEAK * Vehicle Decorations aka Golf Cart (ATK) Customization may come soon. Looks like Epic is testing they're first decoration with a Llama Mesh (Model). pic.twitter.com/NmoY5nI83F