Mit Update 4.2 haben offenbar nicht nur beabsichtigte Neuerungen ihren Weg in den Battle Royale von Fortnite gefunden. Kurzzeitig war ein neuer Rucksack namens »Eye of the Storm Tracker« verfügbar, dessen Name gleichzeitig die Funktion verrät: Man kann damit das nächste Auge des Sturms auf der Karte sehen.

Ein mächtiges Gadget, sofern man den Platz im Inventar dafür freiräumen möchte. Pfiffige Spieler können so nämlich das Zentrum des Sturmkreises vor den Kontrahenten erreichen, um eine wirksame Verteidigung hochzuziehen.

Neu in Fortnite: Die Weekly Challenges von Woche 4

Doch der Tracker für das Auge des Sturms entpuppt sich kurioserweise als ungewollte Neuerung seitens Entwickler Epic. Kurz nach Release wurde der Gegenstand wieder entfernt - ob er je zurückkehrt, steht in den Sternen. Falls ihr das Ding mal in Aktion sehen wollt, findet ihr unterhalb dieses Absatzes ein YouTube-Video. Der Tracker markiert das nächste Auge des Sturms mit einem gelben Kreis auf der Mini-Map.

Quelle: Mein-MMO