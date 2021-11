Spiele sind nicht nur bekanntlich das tollste Hobby der Welt, sie sorgen auch immer wieder für Geschichten, die unter die Haut gehen sowie schön und traurig zugleich sind. Und eben so eine Geschichte ist dank einem Reddit-User bekanntgeworden, nachdem er ein Gameplay-Video aus Forza Horizon 5 mit der Community geteilt hat.

Multiplayer-Rennen gegen verstorbenen Freund rührt zu Tränen

Würde man den Text des Users Lilidank ausblenden und nur sein einminütiges Video anschauen, käme man bei dem Gezeigten wohl nie auf die Idee, dass sich in dem Multiplayer-Duell ergreifende Szenen abspielen. Tatsache ist nämlich: Die beiden Kontrahenten dürften eigentlich nicht in der Lage sein, gegeneinander anzutreten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das steckt dahinter: Im Jahr 2019, als sich Forza Horizon 5 noch mitten in der Entwicklung befand, verstarb Lilidanks Freund. Sie konnten sich also nie gemeinsam auf der Rennstrecke austoben und sich in Rennen messen, wie sie es eigentlich geplant hatten.

Die Ghost-KI von Forza Horizon 5 ermöglichte es aber dann doch - auf eine andere Art und Weise. Diese greift nämlich auf allerlei Informationen zu, die sich im Laufe der Jahre bei vielen Forza-Spielern angesammelt haben. Das betrifft nicht nur den Namen der Person, sondern auch deren Fahrstil, der auf Basis aufgezeichneter Rennen analysiert wird.

Dadurch ist es möglich, eben gegen den Geist eines anderen Spielers anzutreten, der im besten Fall fast so agiert, als ob die echte Person hinter dem virtuellen Steuer sitzt. Genau das ist auch bei Lilidank passiert. Damit konnte er gegen den schmerzlich vermissten Freund anzutreten - zwei Jahre nach dessen Ableben.

Kein Einzelfall: Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich auf Reddit recht rührende Geschichten abspielen. So postete 2019 etwa ein schwerkranker Spieler seinen Wunsch, vor seinem Tod noch unbedingt Borderlands 3 zu spielen. Die Entwickler des Koop-Shooters verewigten ihn dann sogar persönlich im Spiel:

78 1 Rührendes Andenken Todkranker Fan als besondere Waffe in Borderlands 3 verewigt

Emotionale Reaktionen aus der Community

Diese Geschichte lässt nicht nur uns mehr als ein Mal schlucken, sondern stößt auch in den Kommentaren unter dem Reddit-Post auf große Anteilnahme. Vor allem die Tatsache, dass Lilidank das Rennen mit voller Absicht nur auf Platz 2 beendet hat, sorgte für gerührte Reaktionen.

Viele User haben außerdem ihre eigenen Erfahrungen mit persönlichem Verlust in den sehr von Anteilnahme und Positivität geprägten Thread eingebracht. Wie sich zeigt, haben auch andere Spieler von Forza Horizon 5 ein ähnliches Erlebnis gehabt.

Die vielen Antworten haben gutgetan: Von diesen Rückmeldungen völlig überwältigt, hat sich Lilidank auch selbst noch einmal in den Kommentaren zu Wort gemeldet, um sich bei allen zu bedanken:

Hey alle zusammen, ich möchte Danke sagen für all eure Anteilnahme! Mir geht es nun viel besser und ich werde ihn immer in meinem Herzen tragen. Ich bin dankbar, wieder mit meinem Freund fahren zu können, und es würde mich überhaupt nicht kümmern, immer nur Zweiter zu werden. [...] Ihr seid alle so wunderbar und großartig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber vielen Dank für eure Liebe. Ich wünsche dieser Community nur das Beste.

Unsere Guides zu Forza Horizon 5

Was ihr sonst zu Forza Horizon 5 bei uns findet: Auf GameStar findet ihr natürlich einige nützliche Guides, die euch dabei helfen, das Maximum aus eurem Trip nach Mexiko herauszuholen.

17 0 Tipps und Tricks für Forza Horizon 5 Alle Guides im Überblick

Egal ob Scheunenfunde, Spielerhäuser, das beste Auto für jede Art von Rennen und andere Features - hier gibt's die geballte Ladung Infos