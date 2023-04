"Das kann nicht echt sein" - so reagierten viele Zuschauer auf das Ingame-Video aus Unrecord. Die Entwickler beweisen nun das Gegenteil.

Der frisch enthüllte Shooter Unrecord sorgt nach wie vor für heiße Diskussionen im Netz. Die ersten Gameplay-Szenen waren wegen des fast unglaublichen Grades an Fotorealismus viral gegangen – echt oder Spiel?

Einige Nutzer kamen sogar zu dem Schluss, dass es sich um reale Videoaufnahmen handle und Unrecord damit eine Fälschung sei. Wie man auf diese Idee kommen kann, zeigen diese Szenen:

Um mit Fake-Vorwürfen nun ein für allemal aufräumen, postete Chefentwickler Alexandre Spindler einen kurzen Clip auf Twitter, die seinen Shooter m Developer Interface der Unreal Engine 5 zeigen.

Spindler ist der leitende Entwickler beim französischen Studio Drama, wo Unrecord derzeit entsteht, und kommentiert recht trocken: »Für alle, die dachten, Unrecord sei ein Fake oder ein echtes Video, sorry.«

Zu sehen ist die Entwicklungsoberfläche der UE5. Spindler stoppt das Gameplay, löst die Kamera und lässt sie per No-Clip kollisionsfrei durchs Level schweifen.

Das ist ein eindeutiger Beweis: Damit legt Spindler ganz klar offen, dass es sich bei den Unrecord-Aufnahmen um eine spielbare Map handelt, durch die man sich tatsächlich auch frei bewegen kann.

Ob irgendwann daraus wirklich ein vollwertiges Spiel wird, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Warum sieht das trotzdem so echt aus? Es gibt mehrere Faktoren, warum sich die Illusion einer realen Videoaufnahme aus der echten Welt bei Unrecord so hartnäckig hält:

Belichtungszeit: Durch einen Trick in der Engine wird kurzzeitige Überbelichtung imitiert. Dadurch wirkt der Lichteinfall wie bei einem Handyvideo.

Durch einen Trick in der Engine wird kurzzeitige Überbelichtung imitiert. Dadurch wirkt der Lichteinfall wie bei einem Handyvideo. Movement: Da die Hände nicht wie in den meisten anderen Shooter fest mit der Kamera verbunden sind, sondern erst mit einer Verzögerung der Bewegung folgen, wirken sie echter.

Da die Hände nicht wie in den meisten anderen Shooter fest mit der Kamera verbunden sind, sondern erst mit einer Verzögerung der Bewegung folgen, wirken sie echter. Photogrammetrie: Indem als Leveltexturen High-Res-Fotos von echten Locations benutzt werden, wirken die Oberflächen im Spiel sehr real – denn sie sind sozusagen echt

Unrecord löste unter Spielern zum Teil wahres Gefühlschaos aus – manche sind von der Grafikqualität restlos begeistert, anderen wird bei derart realen Szenen eher mulmig. In unserer Umfrage wollen wir daher auch eure Meinung hören!

Unrecord soll die Geschichte eines Polizisten im Einsatz anhand seiner Bodycam-Aufnahmen erzählen. Dabei geht es um einen komplexen Fall, der taktische und Ermittlungsfähigkeiten verlangt, so die Macher.

Einen Release gibt es bislang nicht, nach der PC-Version (via Steam) will das Studio eine Portierung für Konsolen in Angriff nehmen.