gamescom 2019: Unsere Überraschungen und Geheimtipps der Messe

Hättet ihr gedacht, dass zu den schönsten gamnescom-Erlebnissen von Dimi gehörte, mal so richtig amtlich im Dreck zu wühlen? Okay, wir schon, aber wir kennen ihn ja auch schon ein bisschen länger.



Am vorletzten gamescom-Tag haben wir Dimi von GameStar, Ann-Kathrin von GamePro und Leya von MeinMMO in unser Studio eingeladen, um sie von ihren größten Überraschungen und persönlichen Geheimtipps der Messe ezählen zu lassen.

Freut euch auf rund 20 Minuten voller Anekdoten und Anspiel-Eindrücke zur Steinzeit-Open-World Ancestors, der Reto Halle, dem Gangster-Taktik-Epos Empire of Sin, dem innovativen MMO Last Oasis sowie natürlich zu Dimis Rumsau-Erlebnissen mit der Offroad-Simulation Snow Runner.

GameStar, GamePro und Mein-MMO.de sind Medienpartner der gamescom und über Webedia Gaming Mitglied im game-Verband.

