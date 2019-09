Rekord für Gears 5: Größter Xbox-Game-Studios-Launch seit Halo 4

Die Entwickler von Gears 5 dürfen sich freuen: Ihr Shooter hat den erfolgreichsten Launch aller Xbox-Game-Studios-Spiele dieser Konsolengeneration hingelegt. In einer Pressemitteilung vermeldete Marketing Manager Aaron Greenberg drei Millionen Spieler am ersten Wochenende. In der ersten Woche kamen doppelt so viele Spieler wie noch bei Gears of War 4 zusammen.

Kleine Einordnung: Die Zahlen der ersten Woche umfassen auch die vier Tage Vorabzugang für Besitzer der Ultimate Edition. Der Release für alle erfolgte am 10. September, Ultimate-Besitzer durften am 6. September loslegen.

Die Launch-Zahlen stellen einen neuen Rekord seit Halo 4 dar, das 2012 für Xbox 360 erschien und in der ersten Woche 300 Millionen US-Dollar Umsatz machte. Auch auf dem PC haben sich die Spielerzahlen gesteigert und seien nun fast dreimal so groß wie beim Vorgänger. Das dürfte auch am Xbox Game Pass liegen, in dem Gears 5 enthalten ist.

Zu den Xbox Game Studios gehören 15 Studios, die eine breite Palette an Spielen abdecken, darunter etwa The Outer Worlds von Obsidian oder Wasteland 3 von InXile.

Auf der E3 2018 kaufte Microsoft vier weitere Studios ein, namentlich Playground Games (Forza Horizon 4), Undead Labs (State of Decay 2), Ninja Theory (Hellblade: Senua's Sacrifice) und Compulsion Games (We Happy Few). Unter all diesen Studios und Spielen hat sich Gears 5 nun durchgesetzt.

Was zeichnet Gears 5 aus?

Die Gears-of-War-Reihe hat mit ihrem ersten Teil den Deckungsshooter definiert und populär gemacht. Bis heute steht die Reihe für brachiale Action mit fetten Waffen gegen große Monsterhorden.

Der fünfte Teil verzichtet auf den of-War-Titel, reiht sich ansonsten aber in das Gameplay-Gefüge ein. Dabei versucht sich Gears 5 in der Kampagne auch an zwei Neuerungen: Eine Art Open World und ein Roboterbegleiter mit Rollenspielanleihen.

Wie gut diese Neuerungen funktionieren, klären wir in unserem Test zu Gears 5. Und damit ihr die Action in Aktion seht, haben wir auch ein Testvideo für euch gemacht: