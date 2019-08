Gears 5 erscheint zeitgleich mit Xbox One auf Steam samt Crossplay

Gears 5 erscheint nicht nur für Xbox One und im Windows Store, sondern auch auf Steam. Die Neuigkeit besteht aber darin, dass Gears 5 am 10. September 2019 zeitgleich für PC und Xbox One erscheint. Somit bekommen Konsoleros bei diesem Microsoft-Titel keinen exklusiven Vorsprung, sondern alle Spieler können gleichzeitig in den Third-Person-Shooter starten.

Um dann auch das meiste aus diesem Umstand herauszuholen, können PC-Spieler mit ihren Konsolen-Freunden im Multiplayer zusammen spielen. Gears 5 bietet nämlich Crossplay ab Tag eins.

Entwickler The Coalition geht den gemeinhin bekannten Maus-Controller-Konflikt mit einer Abwahl-Option an. So bietet die Xbox-One-Version von Gears 5 eine Einstellung, um in Mehrspieler-Modi nicht mit PC-Spielern zusammengewürfelt zu werden.

In PvE-Modi wie dem beliebten Horde-Modus, der in Gears 5 ebenfalls vertreten ist, dürfte sich das Crossplay zwischen Xbox und PC aber problemlos spielen lassen.

Horde-Modus mit Sarah Connor aus Terminator

So funktioniert Horde in Gears 5: Horde-Modi dürften den meisten Spielern bereits bekannt sein. Ihr stellt euch im Mehrspieler-Koop immer stärker werdenden Wellen von Gegnern. In Gears 5 spielt ihr Charaktere mit mächtigen Ultimate-Fähigkeiten, um der Bedrohung durch die Locust Herr zu werden. Je mehr ihr mit einem Helden spielt, desto stärker levelt ihr ihn zudem auf.

Crossover-Helden: Neu dabei sind Crossover-Charaktere wie Sarah Connor aus dem Film Terminator 6: Dark Fate, welcher am 24. Oktober in den deutschen Kinos startet. Zudem stehen Besitzern der Ultimate Edition von Gears 5 oder Abonnenten des Game Pass Ultimate mit dem »Halo Reach Character Pack« die Spartaner Kat und Emilie zur Auswahl.

Hier findet ihr alle Infos zum Release und den Startzeiten von Gears 5. Hier dagegen lest ihr alles über die Vorteile und Grafik-Optionen für PC-Spieler. Der Third-Person-Shooter hat übrigens bereits Gold-Status erreicht und wartet nun nur noch auf den Release.