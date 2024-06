Gears of War: E-Day - Prequel wurde beim Xbox Showcase enthüllt, hier alle bekannten Infos

Die ersten Bilder zum neuen Gears of War versprechen einen Blick auf den Emergence-Day.

Es gibt Anlass zur Freude für Gears-of-War-Fans: Rund vier Jahre nach dem letzten Serienteil - wenn man Tactics nicht mitzählt, sind es sogar fünf - kehrt Gears of War mit einem neuen Titel zurück.

Beim diesjährigen Xbox Showcase von Publisher Microsoft wurde das Prequel mit dem schlichten Zusatztitel E-Day offiziell angekündigt.

E-Day steht im Gears-Universum für den sogenannten Emergence-Day, also den Tag, an dem die genetisch veränderten Locust zum ersten Mal aus der Erde hervorbrachen und die Menschen von Sera bedrohten.

2:20 Gears of War: E-Day - Prequel zum Xbox-Klassiker mit actionreichem Cinematic-Trailer angekündigt

Serienfans werden sich vielleicht erinnern: Bereits im Jahr 2006 erhielten wir im legendären Mad-World-Trailer zum ersten Gears of War einen Blick auf diesen Tag. Und genau daran plant der neue Serienteil stilistisch anzuschließen - oder besser gesagt vorzugreifen.

Denn E-Day soll 14 Jahren vor dem ersten Gears of War spielen und die Vorgeschichte zu dessen Ereignissen erzählen. Im Ankündigungstrailer sind die beiden Helden Marcus Fenix und Dom Santiago zu sehen, wie sie es mit einem brutalen Locust-Schläger aufnehmen.

Zu den stilisieren Klängen einer Klavierversion von Mad World blicken die beiden anschließend auf eine brennende Stadt hinab. Und dank der verwendeten Unreal Engine 5 sieht diese Szenerie auch richtig schick aus. Aber seht selbst, den Trailer haben wir euch oben eingebunden.

Federführend bei der Entwicklung ist auch diesmal wieder das altgediente Studio The Coalition, das auch schon die Serienteile vier und fünf verantwortet hat. Ein Releasedatum für E-Day wurde bislang leider nicht kommuniziert. Es ist davon auszugehen, dass E-Day für den PC und die Xbox-Konsolen erscheint. Ein PlayStation-Release ist aktuell noch fraglich.

Außerdem gibt es aktuell auch Pläne von Netflix eine Serie, die im Gears of War Universum spielt, zu produzieren.

Eure Meinung ist gefragt: Freut ihr euch auf das neue Gears of War? Habt ihr Lust auf ein Prequel oder hättet ihr lieber eine Fortsetzung der Geschichte gesehen? Was wünscht ihr euch von einem neuen Gears-Teil? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen?