Gefällt euch Hogwarts Legacy? Euer Community-Feedback ist eindeutig

Hogwarts Legacy ist eingeschlagen wie eine Bombe. Die Steam-Rezensionen sind zu 93 Prozent positiv, auch wir sind im Test vom neuen Rollenspiel begeistert – wären da jedenfalls nicht die technischen Probleme. Wir haben euch gefragt, was ihr bisher von Hogwarts Legacy haltet und das Ergebnis ist klar wie Butterbier.

Über 2.400 Abstimmungen wurden gesammelt, von denen die absolute Mehrheit von Hogwarts Legacy angetan ist. 58 Prozent gefällt das Spiel sehr gut, 17 Prozent gut. 18 Prozent sind noch nicht dazu gekommen, Hogwarts Legacy selbst zu spielen, wollen das aber noch nachholen, während 4 Prozent gar kein Interesse am Rollenspiel haben.

Negative Stimmen sind bei euch kaum zu finden, 2 Prozent sind mäßig zufrieden, 1 Prozent hält nicht sehr viel von Hogwarts Legacy und der Reiter »Überhaupt nicht« konnte sich nicht einem einen Prozentpunkt ergattern.

Jan1981 ist eindeutig begeistert, für ihn ist die GameStar-Wertung zu streng:

Zakkuri ist mit niedrigen Erwartungen herangegangen, die jedoch weit übertroffen wurden:

Auch MK1990 ist mit dem Zauberspiel zufrieden, hat aber ein paar Kritikpunkte zu benennen:

Wer am PC noch technische Probleme hat, dem helfen vielleicht folgende Einstellungstipps:

Erolioos kann seine Freude über Hogwarts Legacy kaum in Worte fassen: