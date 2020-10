Genshin Impact kam für viele Spieler völlig überraschend und beeindruckte schon am ersten Tag mit seiner malerischen Open World, spannenden Kämpfen und einem ausgeklügelten Klassen-System.

Inzwischen haben einige Spielemagazine und User dem RPG auf den Zahn gefühlt und ein Urteil gefällt. Die ersten Test-Wertungen fallen überwiegend positiv aus und zeigen ganz deutlich, dass das Spiel schon jetzt vielerorts begeistert - wenn auch nicht überall.

Die Wertungen der Presse auf Metacritic verzeichnet einen Durchschnittswert von 89 Punkten, wohingegen die User-Score mit einer 8,0 etwas niedriger ausfällt. Auf OpenCritic liegt die Durchschnittswertung der Presse bei 83 Punkten.

Nahezu alle Publikationen lobten die große Open-World und den besonderen Grafikstil des Spiels. Die Kämpfe seien spaßig und werden als spannend und kreativ beschrieben. Besonders die Kombination von verschiedenen Elementen und die unterschiedliche Spielweise der Charaktere haben viele Kritiker überzeugt.

Besonders gelobt:

So schreibt Garri Bagdasarov von PlayStation Universe etwa:

"Genshin Impact bietet als kostenloses Spiel mehr Inhalt, als die meisten Vollpreistitel. Mit so vielen Möglichkeiten ist es leicht, sich in der üppigen Welt, dem spaßigen und aufregenden Kampf und in der Erkundung der Spielwelt zu verlieren. Genshin Impact ist mit Sicherheit eine der besten Überraschungen des Jahres und sollte ein Modell dafür sein, wie zukünftige Free2Play-Titel aufgebaut werden sollten."