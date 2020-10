Elementarkunde in Genshin Impact: Was genau bringt der wichtige Wert?

Als Action-Rollenspiel gibt es in Genshin Impact eine Menge Werte. Doch während Angriff und kritischer Schaden einfach verständlich sind, lässt sich nur erahnen, was das Attribut »Elementarkunde« genau macht. Die Erklärung im Spiel ist ein wenig versteckt und zudem etwas unpräzise. Wir haben den Wert deshalb mal genauer unter die Lupe genommen und sagen euch, was es mit ihm auf sich hat.

Alles, was ihr zur Elementarkunde wissen müsst

In den Kämpfen von Genshin Impact ist es wichtig, verschiedene Elemente zu Effekten wie Verdampfen, Überladen und ähnliches miteinander zu kombinieren. Und eben damit hängt die Elementarkunde zusammen: Sie erhöht den Multiplikator sämtlicher Elementarreaktionen. Allerdings je nach Reaktion unterschiedlich stark.

Wie wirkt sich die Elementarkunde aus?

Verdampfen und Schmelzen: 0,19 Prozent mehr Schaden pro Punkt.

0,19 Prozent mehr Schaden pro Punkt. Überladen, Supraleiter, Unter Strom, Eisbrecher und Verwirbelung: 0,45 Prozent mehr Schaden pro Punkt.

0,45 Prozent mehr Schaden pro Punkt. Kristallisation: 0,3 Prozent mehr abgehaltenen Schaden pro Punkt.

Ein Beispiel: Wenn ihr 80 Elementarkunde besitzt, dann machen die Effekte Verdampfen und Schmelzen 15 Prozent mehr Schaden, wohingegen Überladen, Supraleiter, Unter Strom, Eisbrecher und Verwirbelung 36 Prozent stärker werden. Kristallisation kann wiederum 24 Prozent mehr Schaden blocken.

So löst ihr die Reaktionen aus

Elementarreaktion Elementkombination Effekt Verdampfen Hydro + Pyro 2-facher Schaden wenn durch Hydro ausdgelöst 1,5-facher Schaden wenn durch Pyro ausgelöst Schmelzen Kryo + Pyro 2-facher Schaden wenn durch Pyro ausgelöst 1,5-facher Schaden wenn durch Kryo ausgelöst Überladen Elektro + Pyro Gebietseffekt mit Feuerschaden Supraleiter Elektro + Kryo Gebietseffekt mit Eisschaden Reduzierung der Verteidigung Unter Strom Elektro + Hydro Elektroschaden über Zeit Eisbrecher Gegner erst mit Hydro + Kryo einfrieren Dann mit einer schweren Attacke oder Geo-Attacke angreifen Entfernt den »Eingefroren«-Status Erhöhter Schaden basierend auf eurem Charakterlevel Verwirbelung Anemo + Pyro / Kyro / Elektro / Hydro Zusätzlicher Elementarschaden Verbreitet den Elementarstatus auf Feinde in der Nähe Kristallisation Geo + Pyro / Kryo / Elektro / Hydro Erzeugt einen Elementar-Kristall, der dir Widerstand gegen das jeweilige Element gibt.

Wie erhöht man die Elementarkunde?

Die Elementarkunde könnt ihr ausschließlich mithilfe von Gegenständen erhöhen. Bestimmte Artefakte und Waffen verbessern ihn genauso, wie manche Set-Boni. Im Gegensatz zu werten wie etwa Angriff und Gesundheit, steigt er nicht einfach beim Aufleveln.

Diese Sets geben euch einen Bonus

Mit Stand Version 1.0 befinden sich zwei Sets im Spiel, die eure Elementarkunde verbessern. Abseits von diesen kann der Wert auch zufällig und in unterschiedlicher Stärke auf sämtlichen Artefakten und Waffen jeder Seltenheitsstufe auftauchen.

Ausbilder: Erhöht die Elementarkunde eines Charakters um 80 Punkte (zwei Teile) und für acht Sekunden nach dem Auslösen einer Elementarreaktion um 120 Punkte für das gesamte Team (vier Teile).

Erhöht die Elementarkunde eines Charakters um 80 Punkte (zwei Teile) und für acht Sekunden nach dem Auslösen einer Elementarreaktion um 120 Punkte für das gesamte Team (vier Teile). Wanderorchester: Erhöht die Elementarkunde eines Charakters um 80 Punkte (zwei Teile).

Mehr Hilfe zu Genshin Impact

Genshin Impact bietet einige Spielmechaniken, die Erklärung bedürfen. Zum Beispiel können die zehn Währungen durchaus verwirrend sein. Und auch die Suche nach Gegnern wie Plänklern, um Aufstiegsmaterial zu farmen, wirkt kompliziert - obwohl euch das Spiel selbst mit einer nützlichen Funktion dabei unter die Arme greift. I

n unserem Einsteiger-Guide geben wir euch zudem noch weitere Tipps und Tricks mit auf den Weg:

35 7 Mehr zum Thema Genshin Impact Guide: Schneller leveln und Geld sparen - so geht's

All das wird vor allem dann wichtig, wenn ihr die Story bereits abgeschlossen habt. Denn erst im Endgame müsst ihr euch wirklich um das gezielte Hochleveln eurer Charaktere kümmern und sie auf bestimmte Werte spezialisieren.