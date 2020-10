Genshin Impact: Story durch? Was ihr aktuell im Endgame zu tun bekommt

Die Story von Genshin Impact zum Stand von Version 1.0 durchzuspielen, dürfte bereits dutzende von Stunden dauern. Wenn ihr danach immer noch nicht genug habt, bietet das Spiel allerdings noch zahlreiche weitere Aktivitäten, denen ihr nachgehen könnt.

Doch nicht alle Aufgaben sind auf den ersten Blick zu finden. In unserer Übersicht verraten wir euch, welche Endgame-Aktivitäten ihr aktuell in Genshin Impact angreifen könnt, nachdem ihr die momentan verfügbare Story beendet hat.

Wann endet die Story von Genshin Impact?

Mit Version 1.0 habt ihr vorerst alle Hauptquests abgeschlossen, sobald ihr den Archontenauftrag Kapitel 1, Akt 2 »Der Abschiedsbesuch« auf Abenteuerrang 29 abgeschlossen habt. Die Geschichte endet damit ein wenig abrupt - eigentlich mitten in einem laufenden Kapitel.

So sieht das aktuelle Endgame aus

Was gibt es jetzt zu tun? Nicht alle Endgame-Aktivitäten in Genshin Impact sind reinste Farmarbeit. Es gibt auch interessante Quests und ähnliches zu entdecken. Teilweise könnt ihr das schon angehen, bevor ihr die aktuell verfügbaren Story-Missionen durchgespielt habt. Bestimmte Dinge werden aber erst auf späteren Abenteuerrängen freigeschaltet.

Derzeit gibt es insgesamt drei Nebenaufgaben, die euch die einzelnen Charaktere etwas genauer vorstellen. Um diese freizuschalten müsst ihr jedoch nicht nur den entsprechenden Abenteuerrang erreichen, sondern auch noch einen Legendenschlüssel bekommen.

Jeweils einen bekommt ihr nach dem Abschluss von acht täglichen Aufgaben. Insgesamt könnt ihr zudem drei gleichzeitig in eurem Inventar besitzen. Mit diesen könnt ihr dann die folgenden Quests freischalten:

Abenteuerrang 32: Der erste Akt von Klees Geschichte.

Der erste Akt von Klees Geschichte. Abenteuerrang 34: Der erste Akt von Jeans Geschichte.

Der erste Akt von Jeans Geschichte. Abenteuerrang 36: Der erste Akt von Ventis Geschichte.

Charaktere nicht notwendig: Ihr besitzt Klee, Jean oder Venti noch nicht und wollt trotzdem die optionalen Charakterquests spielen? Das ist kein Problem: Diese Missionen sind auch verfügbar, solltet ihr die jeweiligen Figuren - in diesem Fall Klee, Jean oder Venti - noch nicht freigeschaltet haben.

2. Talente eures Teams verbessern

Wichtiges Feature wird heimlich freigeschalten: Ganz unauffällig und ohne, dass euch das Spiel es erklärt, schaltet ihr im späteren Spielverlauf die Möglichkeit frei, die Talente eurer Charaktere hochzuleveln und diese somit noch stärker zu machen. Nicht nur könnt ihr bereits den einfachen Angriff verbessern, sondern auch die Spezialfähigkeiten.

So geht es: Öffnet dafür einfach das Menü »Figuren«, wählt einen Helden aus, klickt auf Talente und wählt nun die einzelnen Skills auf der rechten Seite aus. Das Hochleveln erfordert Materialien, die ihr entweder in den Dungeons erfarmen könnt oder einfach in der Stadt herstellt.

3. Macht die geheime Insel ausfindig

Quest und kleinen Schatz finden: In Genshin Impact gibt es eine geheime Insel, die nicht auf der Karte markiert ist. Die zu erreichen schaltet ein Achievement frei. Zudem findet ihr hier eine kleine Quest sowie ein paar Schatztruhen. Allerdings solltet ihr zumindest Charakterstufe 40 erreicht haben, um die Gegner dort bezwingen zu können.

So kommt ihr hin: Die Insel befindet sich östlich von der Sterngreifklippe. Wenn ihr mithilfe der Anemoculus und Geoculus eure Ausdauer bereits hoch genug gebracht habt, solltet ihr ohne Probleme von der Klippe selbst aus dort hin gleiten können. Mit dem reduzierten Staminaverbrauch beim Gleiten von Amber benötigt ihr mindestens etwa 208 bis 216 Ausdauer.

Kleiner Tipp: Alternativ nutzt ihr einen Kryo-Charakter und bahnt euch mit dessen Eisfähigkeit einen Weg vom Strand nördlich der Klippe aus. Habt ihr noch einen Anemo-Charakter im Team, könnt ihr das Eis mithilfe von dessen Fähigkeiten zudem weiter ausbreiten, während die Kryo-Fähigkeit abklingt.

4. Erforscht die offene Spielwelt

Die Welt von Genshin Impact ist groß und bietet zahlreiche Details, die man beim schnellen Durchspielen schnell übersieht. So gibt es teilweise versteckte Quests, die alle ihre kleinen Geschichten erzählen. Zudem lohnen sich die Gespräche mit den NPCs. Denn auch so erfahrt ihr mehr über die Spielwelt.

Was gibt es zu entdecken? Ein paar Beispiele dafür sind etwa die beiden Damen und Sisi und Cui'er. Die warten im Hafen von Mondstadt und Liyue auf ihren Liebhaber. Dummerweise nur auf den selben: Ein Mann namens Chaoxie. Oder ihr findet alternative Lösungsmöglichkeiten für manche Quests. Was passiert zum Beispiel, wenn ihr Timmies Enten tötet, statt sie zu füttern, wie er von euch verlangt? Natürlich müsst ihr mit eurem Gewissen leben, eventuell passiert aber auch etwas spannendes ...

5. Bezwingt den Gewundenen Abgrund

Im Gewundenen Abgrund - Spiral Abyss auf Englisch - könnt ihr euer Team auf die Probe stellen. Hier stellt ihr euch besonders harten Herausforderungen und müsst aufgrund eines straffen Zeitlimits eure Gegner schnell erledigen. Dafür gibt es zahlreiche Belohnungen wie etwa Urgestein.

Ist das ohne Einsatz von Echtgeld möglich? Auch wenn es den Anschein haben mag, dass ihr hier nur mit perfekten Charakteren weiterkommt, berichten manche Spieler davon im Abgrund erhebliche Fortschritte gemacht zu haben, ohne Echt-Geld in Genshin Impact investiert zu haben - wie zum Beispiel im unten verlinkten Video-Guide.

Ein Geheimtipp ist hierbei Amber. Die wird häufig als einer der schwächsten Charaktere gesehen, kann allerdings mit einem Fokus auf Angriff und Elementarmeisterschaft richtig viel Schaden gegen ein einzelnes Ziel austeilen. Zudem helfen auch ihre Fähigkeiten dabei weiter, häufig Elementarreaktionen auszulösen.

Falls ihr euch selbst am Gewundenen Abgrund versuchen wollt, haben wir wie folgt einen Guide für euch eingebunden:

Link zum YouTube-Inhalt

Wie geht es mit Genshin Impact weiter?

Wann ihr mit neuem Content rechnen könnt: In Zukunft plant der Entwickler zudem weitere Inhalts-Updates zu veröffentlichen, die euch noch mehr zu tun geben. Das erste soll mit Update 1.1 bereits im November 2020 erscheinen. Das nächste große Gebiet hingegen ist für 2021 geplant.