Die Closed Beta von Ghost Recon: Breakpoint steht vor der Tür und lässt erstmals eine breitere Masse von Spielern den neuen Survival-Shooter von Ubisoft ausprobieren. In dieser News lest ihr kompakt zusammengefasst alles, was ihr über Starttermin, Laufzeit, Preload und Zugang wissen müsst.

Wann findet die Beta statt? Die Beta von Ghost Recon: Breakpoint startet am Donnerstag, den 5. September 2019 um 12:00 Uhr deutscher Zeit und läuft bis zum Montag, den 9. September um 12:00 Uhr.

Wann beginnt der Preload? Ihr dürft den Beta-Client von Breakpoint schon am 2. September um 12:00 Uhr via Uplay-Launcher vorab herunterladen.

Wer darf spielen? Nur Vorbesteller und Abonnenten von Uplay+ dürfen garantiert an der Beta von Ghost Recon: Breakpoint teilnehmen.

Kurz vor der Beta, am 3. September, startet Ubisoft den Abo-Service Uplay+, der mit einem kostenlosen Probemonat und damit auch dem Zugang zur Breakpoint-Beta lockt. Ihr müsst hier eine Kreditkarte oder ein Bankkonto hinterlegen und könnt vor Ablauf der Frist kündigen.

Kommt keine der Optionen für euch in Frage, bleibt euch auf der offiziellen Website die Option, euch für die Beta zu registrieren. So bekommt ihr zumindest die Chance, per Los ausgewählt zu werden.

Ghost Recon: Breakpoint - Screenshots ansehen

Die Inhalte der Beta von Ghost Recon: Breakpoint

Die Closed Beta lässt euch nicht das ganze Spiel frei erkunden, sondern beschränkt sich auf einige Elemente. Genug zu sehen wird es wohl trotzdem geben, wie die angekündigten Beta-Inhalte laut Ubisoft versprechen:

Zur Beta werden vier Gebiete der Open World von Ghost Recon: Breakpoint zugänglich sein. Ihr könnt in den folgenden Regionen allein oder auch mit drei Freunden auf Streifzug gehen:

Smuggler Coves

Mount Hodgson

Sinking Country

Fen Bog

Außerdem stehen euch drei Missionen zur Verfügung, die euch einen ersten Blick auf die Story des Third-Person-Shooters werfen lassen:

Operation Greenstone: Zwei Einsätze aus der Hauptgeschichte.

Zwei Einsätze aus der Hauptgeschichte. Auroa-Einsätze: Nebeneinsätze, um mehr über die Insel und ihre Bewohner zu erfahren.

Nebeneinsätze, um mehr über die Insel und ihre Bewohner zu erfahren. Fraktionseinsätze: Acht neue Fraktionseinsätze pro Tag.

Zudem könnt ihr in drei »Drohnengebieten« eure Kampffähigkeiten gegen unterschiedlich schwierig zu bekämpfende technologische Plagegeister auf die Probe stellen:

Murmurs: Kleine fliegende Drohnen, die sich in Schwärmen auf die Unvorbereiteten stürzen.

Kleine fliegende Drohnen, die sich in Schwärmen auf die Unvorbereiteten stürzen. Aamons: Drohnen mittlerer Größe, die kräftig austeilen und auch die passende Wendigkeit mitbringen.

Drohnen mittlerer Größe, die kräftig austeilen und auch die passende Wendigkeit mitbringen. Behemoths: Große Drohnen mit mächtiger Feuerkraft und dicker Panzerung.

Ferner bittet Ubisoft um Feedback, das Teilnehmer der Beta im offiziellen Forum abgeben können. Ghost Recon: Breakpoint erscheint am 4. Oktober 2019. Für weitere Infos findet ihr hier unsere Anspiel-Preview zu Breakpoint.