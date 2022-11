GOG-Sale: Gerade sind hunderte Spiele reduziert, das sind die besten Angebote

Strategie, Aufbau, Rollenspiele und mehr: Auf GOG sind gerade jede Menge Spiele im Angebot und es ist wohl für die meisten von euch etwas dabei. Wir haben uns durch die vergünstigten Spiele gewühlt und einige besonders empfehlenswerte Angebote herausgesucht. Wenn ihr statt Good Old Games lieber die neuesten Geheimtipps haben wollt, dann seht euch an was diese Woche auf Steam erscheint:

Die aktuellen Rabatte verteilen sich bei GOG auf drei verschiedene Aktionen. Wenn ihr direkt selbst stöbern wollt, dann geht es hier direkt zu den einzelnen Sales:

Ubisoft-Sale (Bis zum 11. November um 24:00 Uhr)

Paradox-Sale (Bis zum 12. November um 01:00 Uhr)

Made in Poland Sale (Bis zum 14. November um 24:00 Uhr)

Nun aber direkt weiter zu den besten Angeboten. Wir beginnen mit zwei besonderen Highlights:

Tyranny

9:49 Tyranny - Test-Video: Manchmal gewinnt eben das Böse!

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Obsidian Entertainment | Release: 10. November 2016 | Preis: 7,49 € (75 Prozent Rabatt)

Ihr möchtet diese Beschreibung eigentlich schon gar nicht lesen? Dann ist wohl Tyranny nichts für euch. Das Rollenspiel-Meisterwerk aus dem Hause Obsidian lebt nämlich von seinen großartigen Texten. Das aufmerksame Lesen ist hier unabdingbar, lohnt sich aber auch besonders, denn hier wird eine hervorragende Geschichte aus ungewöhnlicher Perspektive erzählt. Ihr steht nämlich auf der bösen Seite.

Tyranny fordert euch aber nicht nur mit einer Menge Lesestoff heraus, sondern auch mit einer Entscheidungsfreiheit, die selbst Witcher 3 in den Schatten stellt. Unsere Wahl hat dabei massive Auswirkungen auf das Spielgeschehen, was wir manchmal sofort, in anderen Fällen aber erst Stunden später erfahren.

Abgerundet wird das Erlebnis dann schlussendlich durch pausierbare Echtzeitkämpfe, die nochmal eine eigene Herausforderung stellen. Mehr zum Rollenspiel lest ihr auch in unserem ausführlichen Test:

89 9 Mehr zum Thema Tyranny im Test - Das Böse ist richtig gut!

Frostpunk

16:42 Frostpunk mit DLC - Eins der besten Aufbauspiele, die ihr jetzt spielen könnt

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: 11 bit studios | Release: 24. April 2018 | Preis: 12,11 € (75 Prozent Rabatt)

Und noch ein Meisterwerk, allerdings aus dem Aufbau-Genre: Frostpunk lässt euch in einer apokalyptischen Zukunft um das Überleben einer der letzten Städte der Menschheit kämpfen. Damit ihr beim Aufbau der Siedlung inmitten einer unwirtlichen Eiswüste Erfolg haben könnte, müsst ihr allerdings schwere Entscheidungen treffen:

Lasst ihr Kinderarbeit zu, um den dringend benötigten Produktionsschub zu ermöglichen? Erhöht ihr die Hitze des Dampfgenerators um einige Bewohner vor dem Kältetod zu schützen? Der könnte dann allerdings durch Überhitzung zerstört werden und so die ganze Stadt ins Verderben reißen. Stets müsst ihr abwägen, wie ihr am besten eure Bürger warm und zufrieden haltet.

Während das ursprüngliche Spiel bereits großartig war, verbessert die GOTY-Edition das Spiel zusätzlich mit Erweiterungen und Updates. Über die Herausforderungen, die Frostpunk seinen Erschaffern brachte, sprachen wir mit einigen Entwicklern:

13 25 Mehr zum Thema Frostpunk hat bei seinen Entwicklern Narben hinterlassen

Weitere lohnenswerte Angebote

Age of Wonders: Planetfall: Der neueste Titel der Rundenstrategie-Reihe geht vom Fantasy- in ein Science-Fiction-Szenario. Ihr baut mit eurem Volk ein eigenes Reich auf und kämpft gegen die, die sich euch in den Weg stellen. (75 Prozent reduziert, 12 Euro)

82 11 Mehr zum Thema Age of Wonders Planetfall im Test: Heroes of Beyond Civilization

Anno 1404: Ein echtes Aufbaujuwel, bei dem ihr mittelalterliche Städte wie von der Reihe gewohnt auf mehreren Inseln errichtet. Auch andere Spiele der Reihe sind im Angebot. (75 Prozent reduziert, 4 Euro)

Ein echtes Aufbaujuwel, bei dem ihr mittelalterliche Städte wie von der Reihe gewohnt auf mehreren Inseln errichtet. Auch andere Spiele der Reihe sind im Angebot. (75 Prozent reduziert, 4 Euro) Assassin's Creed: Wenn ihr wissen wollt, wie der Kampf zwischen Assassinen und Templern angefangen hat, dann könnt ihr euch mit Altair durch die Wirren der Kreuzzüge kämpfen. (70 Prozent reduziert, 3 Euro)

Wenn ihr wissen wollt, wie der Kampf zwischen Assassinen und Templern angefangen hat, dann könnt ihr euch mit Altair durch die Wirren der Kreuzzüge kämpfen. (70 Prozent reduziert, 3 Euro) Diablo: Der Urahn der erfolgreichen Reihe von Action-Rollenspielen, aufbereitet für moderne Systeme. Mit dabei ist auch die Erweiterung Hellfire, die ursprünglich nicht als offizielles Blizzard-Produkt erschien. (20 Prozent reduziert, 8 Euro)

3 3 Mehr zum Thema Wenn ihr Diablo wirklich verstehen wollt, müsst ihr den ersten Teil nachholen

Pillars of Eternity: Rollenspiel aus dem Hause Obsidian, das klassische Werte in ein modernes Gewand hüllt. Großartige Geschichten, bedeutsame Entscheidungen und taktische Kämpfe (60 Prozent reduziert, 15 Euro)

Rollenspiel aus dem Hause Obsidian, das klassische Werte in ein modernes Gewand hüllt. Großartige Geschichten, bedeutsame Entscheidungen und taktische Kämpfe (60 Prozent reduziert, 15 Euro) Prison Architect: In diesem Management-Spiel baut und verwaltet ihr ein Hochsicherheitsgefängnis. Komplex und motivierend. (80 Prozent reduziert, 5 Euro)

In diesem Management-Spiel baut und verwaltet ihr ein Hochsicherheitsgefängnis. Komplex und motivierend. (80 Prozent reduziert, 5 Euro) Röki: Ein wunderschön gezeichnetes Abenteuer, das von skandinavischer Mythologie inspiriert wurde. Ihr erkundet einen winterlichen Wald voller wunderlicher Kreaturen. (65 Prozent reduziert, 8 Euro)

Ein wunderschön gezeichnetes Abenteuer, das von skandinavischer Mythologie inspiriert wurde. Ihr erkundet einen winterlichen Wald voller wunderlicher Kreaturen. (65 Prozent reduziert, 8 Euro) Stellaris: 4X-Strategiespiel mit Science-Fiction-Szenario. Ihr erstellt eine Alienrasse, legt Regierungsform und Kultureigenschaften fest und errichtet ein galaktisches Imperium. Auch zahlreiche Erweiterungen sind neben dem Grundspiel im Angebot. (80 Prozent reduziert, 8 Euro)

40 21 Stellaris 2022 Guide Unser Experte verrät, welche DLCs sich wirklich für euch lohnen

Surviving Mars: Im diesem Aufbauspiel errichtet ihr eine Kolonie auf dem Mars und sorgt für das Überleben ihrer Bewohner. Eine ziemliche Herausforderung, bedeutet doch etwa ein Stromausfall, dass auch der lebensnotwendige Sauerstoff zur Neige geht. (80 Prozent reduziert, 6 Euro)

Im diesem Aufbauspiel errichtet ihr eine Kolonie auf dem Mars und sorgt für das Überleben ihrer Bewohner. Eine ziemliche Herausforderung, bedeutet doch etwa ein Stromausfall, dass auch der lebensnotwendige Sauerstoff zur Neige geht. (80 Prozent reduziert, 6 Euro) The Medium: In diesem Horrorspiel ist die Spielfigur ein Medium und den Umgang mit Geistern bereits gewöhnt. Unheimlich wird es aber trotzdem, außerdem erzählt das Spiel eine bewegende Geschichte. (44 Prozent reduziert, 28 Euro)

In diesem Horrorspiel ist die Spielfigur ein Medium und den Umgang mit Geistern bereits gewöhnt. Unheimlich wird es aber trotzdem, außerdem erzählt das Spiel eine bewegende Geschichte. (44 Prozent reduziert, 28 Euro) The Vanishing of Ethan Carter: In diesem Abenteuer sucht ihr nach einem verschwundenen Jungen und erkundet wunderschöne Landschaften mit rätselhaften Orten. Interessante Geschichte und immer noch tolle Grafik (80 Prozent reduziert, 4 Euro)

In diesem Abenteuer sucht ihr nach einem verschwundenen Jungen und erkundet wunderschöne Landschaften mit rätselhaften Orten. Interessante Geschichte und immer noch tolle Grafik (80 Prozent reduziert, 4 Euro) This War of Mine: Das Survivalspiel zeigt schonungslos die bittere und entsetzliche Realität des Krieges für eine Gruppe von Zivilisten, um deren Überleben ihr euch kümmern müsst. Ihr verteilt Aufgaben und trefft schwere Entscheidungen. (85 Prozent reduziert, 4 Euro)

Alle Angebote in der Übersicht

Hier findet ihr nochmal alle Angebote und könnt nachsehen, wie viel die Spiele aktuell in anderen Stores kosten:

Sind im GOG-Sale auch Angebote für euch dabei? Habt ihr in unserem Artikel vielleicht ein Spiel gefunden das euch gefällt? Oder fehlt euch eine Empfehlung ganz besonders? Schreibt uns gerne in den Kommentaren!