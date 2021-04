Okay, wir waren's. Falls ihr nach unserem Video zur beeindruckenden Gothic-2-Mod Legend of Ahssûn Lust auf das Rollenspiel bekommen habt und es euch runterladen wolltet, dann hat das möglicherweise nicht geklappt. Und daran ist GameStar nicht ganz unschuldig. Ihr aber auch nicht.

Bevor ihr die Schwerter und Streitkolben rausholt, um uns volles Pfund aufs Maul zu geben (ihr habt nicht wirklich gedacht, dass wir den Witz auslassen, oder?) - lasst uns bitte erst erklären! Unser Bericht hat für einen riesigen Ansturm auf das Forum World of Gothic gesorgt, über das ihr diese und viele weitere Mods herunterladen könnt. Die Server hielten der Last nicht stand und auch jetzt sind Downloads nur eingeschränkt möglich.

Wir haben mit Foren-Admin Stefan Bollmann gesprochen, der uns erklärt, was da eigentlich genau schief lief - und warum es für Freude und Frust gleichermaßen gesorgt hat.

Es gibt noch mehr kuriose Geschichten rund um GameStar und Gothic. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Petra wohl für die Maussteuerung verantwortlich ist?

Warum sind die Server eingeknickt?

Laut dem Admin flog die Riesen-Mod Legend of Ahssûn bisher ziemlich unter dem Radar, selbst bei vielen eingefleischten Gothic-Fan, obwohl er sie - wie wir auch - für ein großartiges Highlight hält. Daran hat erst unser Video etwas geändert, in dem wir das kostenlose Rollenspiel ausführlich vorstellen:

Wir haben dieses Video auch auf dem Youtube-Kanal von GameStar veröffentlicht, wo es gerade bei knapp 200.000 Aufrufen steht. Offenbar trifft Legend of Ahssûn bei vielen einen Nerv, denn auf einmal stürmten interessierte Spieler ins Gothic-Forum und fingen an, die Mod herunterzuladen. Und das war leider zu viel Last für die Infrastruktur.

Früher wäre das wohl nicht passiert: Damals zum Release von Gothic 3 standen World of Gothic noch deutlich mehr Server zur Verfügung. 2006 waren die Besucherzahlen auch entsprechend hoch, daher konnten die Kosten gestemmt werden. Heute sieht das anders aus, Gothic ist für die breite Masse kein Thema mehr. Entsprechend wurden auch die Kapazitäten verringert - mit einem plötzlichen Ansturm wie diesem hat eben niemand gerechnet.

Die Betreiber von WoG verdienen übrigens kein Geld mit ihrer Arbeit am Forum und bezeichnen das Ganze als Hobbyprojekt, das sich natürlich keine übermäßig teure Hardware leisten kann. Trotzdem wird jetzt aufgerüstet, wie Bollmann erklärt:

"Wenn wir kein Minus machen, sind wir schon zufrieden. Weil die Besucherzahlen im Laufe der Jahre immer weiter gesunken sind, haben wir auch die teure Technik immer weiter reduziert und sind damit bisher gut gefahren. Nur den jetzigen Ansturm hat keiner vorhersehen können. Wir haben nun wieder einen neuen Server dazu gemietet und hoffen, dass sich damit die Lage in Kürze etwas entspannt.



Grundsätzlich ist das Interesse an Gothic und speziell an Mods supertoll, auch wenns uns und besonders unseren Server-Admins erstmal Arbeit gemacht hat. Es sind so viele großartige Modifikationen erschienen in den vergangenen Jahren, die haben alle viel mehr Aufmerksamkeit verdient als nur von den Hardcore-Fans gefeiert zu werden, die sowieso regelmäßig bei uns vorbei schauen. Legend of Ahssûn ist das ja jetzt gelungen. Das kann gerne noch bei weiteren Mods probiert werden."

Auch, wenn viele Besucher genervt waren, weil der Download nicht geklappt hat, ist die Stimmung also nicht durchwegs schlecht.

Bollmann hofft, dass die Leute vielleicht sogar noch mehr spannende Mods finden, wenn sie das Forum besuchen. Schaut euch doch zum Beispiel mal die riesige Archolos-Mod an, die 40 Stunden Rollenspiel bieten soll:

Kann ich Legend of Ahssûn wieder runterladen?

Nachdem der Server nach dem Absturz neu gestartet wurde, geht er wieder - allerdings sind aktuell immer noch alle Download-Slots belegt. Das heißt, ihr müsst unter Umständen noch etwas Geduld aufbringen, der zweite Server läuft aber schon. Oder ihr schaut in diesen Thread im Forum, in dem User nützliche Tipps teilen, mit denen es schneller klappen könnte.

Generell sind die Mitglieder von WoG sehr hilfsbereit, einige stellen sogar ihre privaten Server zur Verfügung, um darauf viel gefragte Patches und Mods zu hosten. Falls ihr konkrete Fragen zu Downloads oder der Mod habt, stehen die Chancen also gut, dass euch dort geholfen wird.

