Das beste Gothic? Stimmt jetzt in unserer Umfrage für euren Lieblingsteil ab!

Wie alles begann: Das Alte Lager aus dem ersten Gothic in all seiner kantigen Pracht.

Es ist mal wieder an der Zeit, über Gothic zu sprechen. Und zwar nicht über die Schließung von Piranha Bytes oder das anstehende Remake. Nein, dieser Artikel ist eine ausdrückliche Einladung, geistig zurück ins Minental zu reisen und in Nostalgie zu baden. Denn wir wollen wissen, welchen Teil ihr am liebsten mögt.

Natürlich haben wir schon eine Theorie, wer bei euch Spitzenreiter ist – Arcania, ganz klar. Nur ein kleiner Scherz, steckt die Wolfsmesser und Feuerpfeile wieder weg.

Euer Gothic-Ranking

Kurz zur Erklärung der Wahlmöglichkeiten: Ihr könnt nur eine Stimme abgeben, also wählt euren Favoriten aus, auch wenn euch die Entscheidung mehr graue Haare beschert als der erste Ausflug ins Orkland – ihr könnt uns liebend gerne in den Kommentaren schreiben, warum ihr so oder so gewählt habt.

Wir stellen alle bisher erschienenen Spiele der Reihe zur Auswahl. Im Fall von Gothic 2 müsst ihr euch entscheiden: War das ikonische Original besser oder doch die anspruchsvollere Version mit der riesigen Erweiterung Die Nacht des Raben, die gleich das komplette Balancing über den Haufen warf?

Ausgeklammert sind die Fan-Mods und Total Conversions, wir beschränken uns hier bewusst auf die offiziellen Titel. Aber auch darüber könnt ihr uns natürlich gern in den Kommentaren schreiben!

Gothic 3: Götterdämmerung steht außerdem für sich alleine, weil es ja auch eine Standalone-Erweiterung war. Und was Arcania betrifft, naja, es gehört laut Namen eben auch dazu.

1:24:03 Gothic wird Piranha Bytes überleben - trotz oder wegen des Remakes

In der Redaktion haben wir vor ein paar Jahren bereits sämtliche bis 2020 erschienenen Spiele von Piranha Bytes in einer Rangliste geordnet. Damals hat Gothic 2 mit Nacht des Raben das Rennen gemacht – aber wir haben nicht zwischen Grundspiel und Spiel plus Erweiterung entschieden und damit eine sehr spannende Diskussion ausgeklammert.

Das Ranking und weitere spannende Artikel rund um Gothic findet ihr hier:

Vielen Dank, dass ihr euch an unseren Umfragen und Community-Rankings so fleißig beteiligt, indem ihr abstimmt und spannende Diskussionen in den Kommentaren führt. Daraus entstehen für uns sehr spannende Erkenntnisse! Falls ihr Vorschläge und Ideen für weitere Ranglisten habt, über die ihr gerne mal abstimmen würdet, schreibt uns das auch gerne!