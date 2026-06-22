Gothic Remake: Xardas Dämon ist aktuell verbuggt, aber für den Plotstopper gibt es bereits einen Workaround von Fans

Jemand zuhause? Der Dämon im Turm will nach dem letzten Update für das Gothic Remake nicht mit euch reden.

Das Gothic Remake hat kürzlich sein zweites Update bekommen, Patch 1.02 macht die Kämpfe schwieriger, Magie stärker und zerquetscht so manchen Bug wie eine Fleischwanze. Allerdings gibt es jetzt auch ein neues Problem, das wohl durch das Update verursacht wurde. Ein Bug sorgt dafür, dass Xardas Dämon nicht ansprechbar ist. Zum Glück gibt es aber bereits eine Lösung aus der Community.

So umgeht ihr den Bug bei Xardas Dämon

Das Problem: Der Dämon im Turm spricht nicht mit euch, weshalb ihr ihm nicht die Golemherzen übergeben könnt. Die Lösung stammt von A-Better-Radical auf Reddit, der dazu einen Post verfasst hat. Genau genommen gibt es offenbar zwei Lösungen für das Problem:

Auf dem PC könnt ihr entweder den Patch nicht herunterladen, indem ihr etwa Steam im Offline-Modus startet, oder das Update rückgängig machen . Letzteres geht beim Gothic Remake auf Steam recht einfach: Wählt das Spiel in eurer Bibliothek aus und klickt oben rechts auf das Zahnrad-Symbol. Klickt anschließend auf Eigenschaften und wählt dann im Menü links Spielversionen und Betas aus. Klickt hier auf previousrelease , dann wird automatisch die vorherige Version installiert.

. Letzteres geht beim Gothic Remake auf Steam recht einfach: Wählt das Spiel in eurer Bibliothek aus und klickt oben rechts auf das Zahnrad-Symbol. Klickt anschließend auf und wählt dann im Menü links aus. Klickt hier auf , dann wird automatisch die vorherige Version installiert. Spielt ihr auf der Konsole, solltet ihr alle Herzen besorgen, bevor ihr überhaupt zum Turm geht. Seid ihr schon im Turm gewesen, dann seht nach, ob ihr einen früheren Spielstand laden könnt. Habt ihr alle Herzen eingesammelt, sollte die Konversation funktionieren.

25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Autoplay

Natürlich können wir nicht garantieren, dass die zweite Lösung das Problem wirklich behebt. Im schlimmsten Fall müsst ihr warten, bis die Entwickler einen Hotfix veröffentlichen. Nach dem ersten Update wurde ein Hotfix sechs Tage später veröffentlicht, möglicherweise wird das Problem also vielleicht am Ende der Woche behoben. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Solltet ihr trotz allem nicht weiterkommen, können wir euch immerhin in der Zwischenzeit Lesestoff anbieten. Peter hat sich etwa für euch mit der Frage beschäftigt, ob man die Tränke mit permanenten Boni sofort benutzen sollte. Und wenn ihr trotzdem weiterspielen wollt, dann könnt ihr euch statt der Hauptquest dem Geheimnis eines Serienmörders widmen, der im Remake sein Unwesen treibt. Mehr zu diesen Themen lest ihr in der obigen Linkbox.