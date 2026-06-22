Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Gothic Remake: Xardas Dämon ist aktuell verbuggt, aber für den Plotstopper gibt es bereits einen Workaround von Fans

Patch 1.02 für das Gothic Remake lässt zwar zahlreiche Bugs verschwinden, aber führt auch einen neuen, kritischen Fehler ein, der den Spielfortschritt verhindert. So umgeht ihr das Problem.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
22.06.2026 | 10:26 Uhr

49,99 €

Jemand zuhause? Der Dämon im Turm will nach dem letzten Update für das Gothic Remake nicht mit euch reden. Jemand zuhause? Der Dämon im Turm will nach dem letzten Update für das Gothic Remake nicht mit euch reden.

Das Gothic Remake hat kürzlich sein zweites Update bekommen, Patch 1.02 macht die Kämpfe schwieriger, Magie stärker und zerquetscht so manchen Bug wie eine Fleischwanze. Allerdings gibt es jetzt auch ein neues Problem, das wohl durch das Update verursacht wurde. Ein Bug sorgt dafür, dass Xardas Dämon nicht ansprechbar ist. Zum Glück gibt es aber bereits eine Lösung aus der Community.

So umgeht ihr den Bug bei Xardas Dämon

Das Problem: Der Dämon im Turm spricht nicht mit euch, weshalb ihr ihm nicht die Golemherzen übergeben könnt. Die Lösung stammt von A-Better-Radical auf Reddit, der dazu einen Post verfasst hat. Genau genommen gibt es offenbar zwei Lösungen für das Problem:

  • Auf dem PC könnt ihr entweder den Patch nicht herunterladen, indem ihr etwa Steam im Offline-Modus startet, oder das Update rückgängig machen. Letzteres geht beim Gothic Remake auf Steam recht einfach: Wählt das Spiel in eurer Bibliothek aus und klickt oben rechts auf das Zahnrad-Symbol. Klickt anschließend auf Eigenschaften und wählt dann im Menü links Spielversionen und Betas aus. Klickt hier auf previousrelease, dann wird automatisch die vorherige Version installiert.
  • Spielt ihr auf der Konsole, solltet ihr alle Herzen besorgen, bevor ihr überhaupt zum Turm geht. Seid ihr schon im Turm gewesen, dann seht nach, ob ihr einen früheren Spielstand laden könnt. Habt ihr alle Herzen eingesammelt, sollte die Konversation funktionieren.

Video starten 25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Natürlich können wir nicht garantieren, dass die zweite Lösung das Problem wirklich behebt. Im schlimmsten Fall müsst ihr warten, bis die Entwickler einen Hotfix veröffentlichen. Nach dem ersten Update wurde ein Hotfix sechs Tage später veröffentlicht, möglicherweise wird das Problem also vielleicht am Ende der Woche behoben. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Mehr zum Gothic Remake
Ich habe lange eine nützliche neue Map-Funktion ignoriert - so passiert euch das nicht
von Peter Bathge
Ich habe lange eine nützliche neue Map-Funktion ignoriert - so passiert euch das nicht
»Das ist noch nicht das Ende« - Im Gothic Remake steckt ein neues, blutiges Mysterium
von Tillmann Bier
»Das ist noch nicht das Ende« - Im Gothic Remake steckt ein neues, blutiges Mysterium
Tränke mit permanenten Boni sofort trinken oder für später aufheben? Beides hat Vorteile
von Peter Bathge
Tränke mit permanenten Boni sofort trinken oder für später aufheben? Beides hat Vorteile

Solltet ihr trotz allem nicht weiterkommen, können wir euch immerhin in der Zwischenzeit Lesestoff anbieten. Peter hat sich etwa für euch mit der Frage beschäftigt, ob man die Tränke mit permanenten Boni sofort benutzen sollte. Und wenn ihr trotzdem weiterspielen wollt, dann könnt ihr euch statt der Hauptquest dem Geheimnis eines Serienmörders widmen, der im Remake sein Unwesen treibt. Mehr zu diesen Themen lest ihr in der obigen Linkbox.

zu den Kommentaren (5)
Preisvergleich
alle anzeigen
Gothic 1 Remake
Tipp GamesPlanet Website
Gothic 1 Remake
ab 49,99 €

ANZEIGE

Kommentare(7)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Ihr habt im Gothic Remake Nervensäge Mud umgebracht? Dann haben wir schlechte Nachrichten für euch

vor 2 Stunden

Gothic Remake: Xardas Dämon ist aktuell verbuggt, aber für den Plotstopper gibt es bereits einen Workaround von Fans

vor einem Tag

Gothic Remake Ulu Mulu: So findet ihr die Zutaten und craftet das Banner

vor einem Tag

Gothic Remake: Patch 1.0.2 fixt lästige Quest-Bugs, die euren Fortschritt blockiert haben

vor einem Tag

Im Gothic Remake habe ich lange eine nützliche neue Map-Funktion ignoriert - so passiert euch das nicht
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Rekord: Koenigsegg-Nachbau im Kleid aus 330.000 Klemmbausteinen fährt 111 kmh   1

vor 34 Minuten

LEGO-Rekord: Koenigsegg-Nachbau im Kleid aus 330.000 Klemmbausteinen fährt 111 km/h
Claude Guillemot, der mit seinen vier Brüdern 1986 Ubisoft gründete, kommt bei Flugzeugabsturz ums Leben   10     2

vor 37 Minuten

Claude Guillemot, der mit seinen vier Brüdern 1986 Ubisoft gründete, kommt bei Flugzeugabsturz ums Leben
Ihr habt im Gothic Remake Nervensäge Mud umgebracht? Dann haben wir schlechte Nachrichten für euch   3     1

vor einer Stunde

Ihr habt im Gothic Remake Nervensäge Mud umgebracht? Dann haben wir schlechte Nachrichten für euch
Apples »schwere Geschütze«: In den nächsten 20 Monaten soll sich das iPhone radikal verändern

vor einer Stunde

Apples »schwere Geschütze«: In den nächsten 20 Monaten soll sich das iPhone radikal verändern
mehr anzeigen