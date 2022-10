Ist eure Epic-Bibliothek inzwischen auch voller Spiele, die ihr euch wahrscheinlich nie gekauft hättet? Wer kann zu einem Geschenk auch schon nein sagen.

Diese Woche gibt es im Epic Games Store nun ein Angebot, dass man wirklich kaum ablehnen kann. Wir stellen euch die neuen Spiele vor, und verraten euch, für wen sie sich besonders lohnen.

Das Angebot gilt wie immer genau eine Woche, also bis zum 27. Oktober um 17 Uhr.

Fallout 3

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Bethesda Game Studios | Release: 28. Oktober 2008

Das erste Fallout in 3D ist für uns ein echter Meilenstein, weshalb wir es zu einem der zehn besten Open-World-Spiele gewählt haben und im Test eine der höchsten GameStar-Wertungen vergaben. Fallout 3 ist offenbar auch bei euch sehr beliebt, steht es in unserer Community-Umfrage doch auf Platz 1 aller Fallout-Titel. Und das zu Recht!

Ein einzigartiges Rollenspiel

Fallout 3 ist in vieler Hinsicht ein einzigartiges Erlebnis. Das fängt schon beim Intro an, dass euch die eigene Geburt und das Aufwachsen in einem Atombunker erleben lässt. Und wenn ihr dann beim sogenannten Stepping-Out-Moment zum ersten Mal auf das weitläufige Ödland blickt, fängt der Spaß erst an.

Dann warten nämlich zahlreiche spannende Quests, vielfältige NPCs und eine große Welt auf euch, die ihr lange Zeit erkunden könnt. Dass diese Welt in ein Technikgerüst von 2008 gehüllt ist, lässt sich schnell vergessen, wenn ihr einem rätselhaften Baumwesens helft, zwischen rachsüchtigen Ghulen und eitlen Menschen verhandelt, für ein Überlebens-Handbuch eure eigene Haut aufs Spiel setzt, oder über das Schicksal einer ganzen Stadt entscheidet.

Entscheidungen sind hier das Stichwort. Denn Fallout 3 lässt euch die Wahl, wohin ihr als nächstes geht, wie ihr Quests löst, und mit welchen Gruppen ihr sympathisiert. Lediglich die Hauptquest lässt sich nur auf einem Weg beenden. Ein weiterer Star ist die Welt, mit ihrem einzigartigen retrofuturistischen Stil und ihrer Mischung aus 50er-Jahre-Optimismus, düsterer Endzeit und makaberem Humor. Außerdem verstecken sich hier auch richtig coole Geheimnisse:

Für wen eignet sich das? Wem Rollenspiele mit Entscheidungsfreiheit und düsterem Szenario gefallen, sollte Fallout 3 auf jeden Fall eine Chance geben. Auch wenn ihr gerne erkundet, warten in der Welt spannende Geheimnisse, Quests und mehr darauf, von euch entdeckt zu werden. Einzig wer sich so gar nicht an die Technik und Grafik von 2008 gewöhnen kann, will hier vielleicht aussetzen.

Evoland Legendary Edition

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Shiro Games | Release: 7. Februar 2019

Zusätzlich gibt es noch ein, beziehungsweise zwei Rollenspiele geschenkt. In der Evoland Legendary Edition stecken nämlich Teil eins und zwei dieses eigenwilligen Genremix. Hier erlebt ihr Videospiel-Geschichte hautnah, wenn sich das Spiel langsam von einem 2D-Retro-Abenteuer hin zu moderneren Spielen entwickelt, zu anderen Genres wechselt und weitere Features einbaut.

Während das erste Evoland sich hauptsächlich noch durch diese Idee auszeichnete und nur wenig Spieltiefe bot, hat man Evoland 2 deutlich verbessert. Die deutlich gelungenere Mischung aus RPG, Beat'em Up, Rundenstrategie und Jump&Run konnte sogar GameStar-Tester Sascha überzeugen:

Für wen eignet sich das? Gerade wenn ihr schon altgediente Spieler seid und ich in vielen Genres einigermaßen zurechtfindet, werdet ihr hier eure Freude haben. Denn einige Teile von Evoland sind ziemlich herausfordernd. Wer die Klassiker kennt, wird es nicht nur einfacher haben, sondern auch von vielen Anspielungen zum Schmunzeln gebracht.

Wie gefallen euch diese Woche die Geschenke des Epic Stores? Greift ihr als Rollenspiel-Fans gleich bei beiden Angeboten zu? Oder habt ihr Fallout schon seit Jahren in eurer Bibliothek und bereits mehrfach durchgespielt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!