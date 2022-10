Im Steam Sale sind gerade 18 hervorragende Spiele besonders günstig

Es ist wieder einmal Mittwoch und natürlich fallen rechtzeitig auf Steam tausendfach die Preise. Während der regelmäßigen Midweek Madness sind auf Steam scharenweise Spiele reduziert und aktuell findet ihr dort über 3.000 Produkte zu günstigeren Konditionen. Das ist eine erschlagend große Menge. Genau deshalb haben wir uns für euch durch die Rabatte gewühlt und dabei 18 grandiose Spiele gefunden, die sich allesamt für euch lohnen werden.

Außerdem könnt ihr direkt am Ende dieser Meldung auf die Preisvergleichstabelle zugreifen, wo wir wie gewohnt auch einen Blick auf die Konkurrenz von Steam werfen. Sollte also bei GOG oder in anderen Shops dasselbe Spiele derzeit günstiger zu finden sein, erfahrt ihr davon ebenfalls direkt hier.

Highlight der Woche - It Takes Two

Genre & Release: Action-Adventure | 26. März 2021

Action-Adventure | 26. März 2021 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 20 Euro

50 Prozent reduziert | 20 Euro Angebot gilt bis zum: 20. Oktober 2022

20. Oktober 2022 Hier geht's zum Angebot

Mit It Takes Two bekommt ihr diese Woche auf Steam eines der besten Spiele der letzten Jahr für den halben Preis. In dieser durch und durch Herz erwärmenden Geschichte steuert ihr Cody und May, die auf mysteriöse Weise in kleine Spielzeuge verwandelt wurden. Jetzt muss das eigentlich komplett zerstrittene Ehepaar zusammenarbeiten, um nicht für immer und ewig winzig klein zu bleiben.

Dabei überrascht dieses reine Koop-Abenteuer mit einem regelrechten Feuerwerk aus komplett unterschiedlichen Spielmechaniken. Am laufenden Band werden die beiden Helden in neue, fantastisch designte Gebiete geworfen und müssen mit immer anderen Fähigkeiten einen Weg hinaus finden. Hier wird gekämpft, gesprungen, gerätselt, geknobelt, gerannt und gezankt. Vor allem werdet ihr mit eurem Mitspieler oder eurer Mitspielerin aber aus dem Lachen und Staunen gar nicht mehr herauskommen.

Übrigens müsst ihr It Takes Two nicht zweimal kaufen. Es reicht eine Version, um selbst übers Internet mit einer anderen Person zusammenzuspielen. Im Test erfahrt ihr noch ausführlicher, was dieses Spiel zu einem der besten des Jahres 2021 machte:

Weitere spannende Angebote im Steam Sale

Es gibt neben It Takes Two noch zahlreiche weitere Spiele, die allesamt im Test hervorragend abgeschnitten haben und momentan bis zu 90 Prozent reduziert sind.

Banished: In dem Aufbauspiel baut ihr mitten in der Wildnis ein Dorf im Mittelalter auf und müsst insbesondere darauf Acht geben, dass der Winter euch nicht in die Knie zwingt. (66 Prozent reduziert bis zum 24. Oktober)

Cloudpunk: Ihr düst in einem fliegenden Lieferauto durch die Neon-beleuchteten Gassen einer atmosphärischen Cyberpunk-Metropole. (65 Prozent reduziert bis zum 22. Oktober)

Hitman 3: Das Finale der neuen Trilogie rund um den Meisterassassinen, in dem ihr wie gewohnt unzählige Meuchelmethoden zur Verfügung habt. (60 Prozent reduziert bis zum 24. Oktober)

Kerbal Space Program: Trotz kleiner, grüner Astronauten baut ihr in dieser Weltraum-Sim erstaunlich realistische Raumfahrzeuge und fliegt damit ins All. (75 Prozent reduziert bis zum 27. Oktober)

Killer7: Dieses unkonventionelle Action-Spiel, besticht mit einzigartigem Look und unverwechselbaren Gameplay. Aber setzt auch auf eine mehr als verwirrenden Geschichte. (75 Prozent reduziert bis zum 31. Oktober)

Minit: Dieses Action-Adventure sieht aus, als käme es vom NES. Aber es ist noch gar nicht so alt und soll nur an Klassiker dieser Zeit erinnern. Vor allem habt ihr in Minit stets nur 60 Sekunden, um euer Ziel zu erreichen. (75 Prozent reduziert bis zum 24. Oktober)

Mutant Year Zero: Ihr steuert eine Gruppe aus Tiermutanten durch eine postapokalyptische Welt. Das Spiel bietet eine spannende Story, sowie taktisch anspruchsvolle Rundenkämpfe. (60 Prozent reduziert bis zum 24. Oktober)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered: Die grafische Neuauflage eines der besten Rennspiele überhaupt, die sich vor allem zu einem geringeren Preis mehr als normalerweise lohnt. (75 Prozent reduziert bis zum 1. November)

No Man's Sky: Setzt euch in euer Raumschifft und geht auf eine einzigartige Reise durch ein gewaltiges Universum voller unvorhersehbarer Entdeckungen. (50 Prozent reduziert bis zum 20. Oktober)

Planet Zoo: Eine der aktuell besten Parksimulationen, in der ihr euren eigenen Zoo mit erstaunlich lebensechten Tieren füllt. (70 Prozent reduziert bis zum 31. Oktober)

Red Dead Redemption 2: In diesem storylastigen Western-Spiel erkundet ihr eine der realistischsten und detailreichsten Open Worlds aller Zeiten. (50 Prozent reduziert, bis zum 1. November)

Sims 4 DLCs: Das Hauptspiel Die Sims 4 ist ab sofort kostenlos, da lohnt es sich, viele der derzeit vergünstigten Erweiterungen mitzunehmen! (Alle 50 Prozent reduziert bis zum 1. November)

Shadow Tactics: Aiko's Choice: Eine Standalone-Erweiterung zu einem der besten Stealth-Strategiespiele des letzten Jahrzehnts. (60 Prozent reduziert bis zum 20. Oktober)

The Outer Worlds: Dieses Rollenspiel lässt euch einen eigenen Helden erschaffen und dann eine fantasievolle Galaxie voller außergewöhnlicher Geschichten erforschen. (67 Prozent reduziert bis zum 21. Oktober)

The Red Strings Club: Dieses tiefgründige Adventure spielt in einer Cyberpunk-Welt, wo ihr die Machenschaften eines machthungrigen Konzerns aufdeckt. (70 Prozent reduziert bis zum 24. Oktober)

UBOAT: Ihr werdet in dieser Simulation zum Kapitän eines U-Boots im 2. Weltkrieg und müsst um das Überleben des Schiffs und seiner Besatzung kämpfen. Befindet sich noch im Early Access! (70 Prozent reduziert bis zum 22. Oktober)

XCOM 2: Eines der besten Strategiespiele aller Zeiten, das Rundentaktik auf ein neues Niveau heben konnte. (90 Prozent reduziert bis zum 1. November)

Große Sales auch bei GOG

Auch bei GOG laufen derzeit gleich mehrere große Sales. Hier findet ihr also eine Vielzahl an Spielen, für die ihr momentan weniger Geld hinlegen müsst. Beispielsweise könnt ihr in der Strategiewoche Field of Glory 2 abstauben, oder ihr werft einen Blick in die Angebote zur Mitte der Woche und schnappt euch das wundervolle Jump & Run Owlboy.

Preisvergleich auf einen Blick

Hier gibt's die spannendsten Angebote der Woche im übersichtlichen Preisvergleich mit GOG, Epic und Gamesplanet.

Spiel Steam GOG Epic Gamesplanet Banished 6,45€ 20,39€ 15,99€ - Cloudpunk 6,99€ 19,99€ - - Hitman 3 23,99€ - 23,99€ - It Takes Two 19,99€ - 39,99€ - Kerbal Space Program 9,99€ 39,99€ - 35,99€ Killer7 4,49€ - - - Minit 2,49€ 9,99€ 3,99€ 9,99€ Mutant Year Zero 13,99€ 34,99€ 13,99€ - Need for Speed: Hot Pursuit Remastered 7,49€ - - - No Man's Sky 27,49€ 54,99€ - 49,49€ Planet Zoo 13,49€ - - 40,49€ Red Dead Redempion 2 29,99€ - 29,99€ 56,99€ Sims 4 DLCs 19,99€ - - - Shadow Tactics: Aiko's Choice 7,99€ 19,99€ 19,98€ 17,99€ The Outer Worlds 19,79€ 59,99€ 19,79€ 53,99€ The Red Strings Club 4,49€ 14,99€ - 14,99€ UBOAT 7,49€ 24,99€ - - XCOM 2 4,99€ 49,99€ 4,99€ 44,99€

Ist etwas für euch im Steam Sale oder beim GOG Sale dabei? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.