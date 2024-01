Großer Steam Sale gestartet: Diese Woche sind 13 coole Spiele stark reduziert

Ninjas und Piraten im Steam Sale: Wir haben für euch die besten Angebote rrrrrausgesucht.

Es gibt Kombinationen, die nie zusammenfinden dürfen, weil sie gemeinsam einfach zu mächtig werden: Ketchup und Mayo, Chuck Norris und Bruce Lee und ja, natürlich auch Ninjas und Piraten. Doch genau diese kosmischen Mächte treffen nun aufeinander: Im aktuellen Steam Sale zu Piraten und Ninjas! Dort sind diverse Spiele stark reduziert, in denen es um - und jetzt haltet euch fest - Piraten und/oder Ninjas geht.

Aber wir wissen natürlich, dass es da draußen Menschen wie unseren Podcast-Chef Micha Graf gibt, die weder Piraten, noch Ninjas gut finden, deshalb empfehlen wir euch heute einen bunten Mix aus 13 coolen, stark rabattierten Spielen mit und auch jenseits von Piraten und Ninjas. Hua!

Highlight der Woche: Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

10:27 Schön, laut und krass: Realms of Ruin ist Warhammer-Strategie, wie sie sein muss

Genre : Echtzeitstrategie

: Echtzeitstrategie Release : 17. November 2023

: 17. November 2023 Preis & Rabatt : 30 Euro, 50 Prozent reduziert

: 30 Euro, 50 Prozent reduziert Angebot gilt bis: 27. Januar 2024

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ist gleich doppelt kontrovers: Zum einen hat es weder was mit Ninjas, noch mit Piraten zu tun, zum anderen steht das Strategiespiel auf Steam bei recht mauen ausgeglichenen Reviews. Viele bemängeln die fehlende Tiefe, gerade im Multiplayer.

Doch wir kennen unsere Community: Ihr mögt gerne intensive Kampagnen - und hier kann Realms of Ruin punkten, zumal es in Videospielform gar nicht so viele Ausflüge ins Fantasy-Universum von Age of Sigmar gibt. Im Vergleich zur klassischen Warhammer Fantasy wurde hier nämlich analog zu 40,000 alles ein bisschen weiter auf Anschlag gedreht, es gibt Fantasy-Space-Marines und, und, und.

Unser Tester Peter Bathge war trotz der Probleme sehr angetan vom Spiel. Dass es keine drei Monate nach Release bereits um 50 Prozent reduziert ist, spricht freilich nicht für die Verkaufszahlen und eine lebendige Online-Community solltet ihr nicht erwarten (gerade spielen bloß 20 Leute weltweit). Aber falls ihr mal wieder Bock auf eine gute Echtzeitstrategie-Kampagne habt, kann es sich für 30 Euro schon lohnen.

Hier geht's zum Angebot von Warhammer: Realms of Ruin bei Steam

Weitere spannende Angebote im Steam Sale

So, und jetzt reden wir mal über Piraten, Ninjas und die anderen Empfehlungen der Woche.

1:01 Steam startet seinen vielleicht coolsten Sale: Hier 10 Top-Angebote aus »Piraten & Ninjas«

Hellblade: Senua's Sacrifice: Bald erscheint der Nachfolger des intensiven Storyabenteuers, also perfekter Zeitpunkt um Senuas beklemmende Reise durch das frühe Britannien mit 90 Prozent Rabatt für 3 Euro nachzuholen.

Shadow Tactics: Aiko's Choice: Den Echtzeittaktik-Kracher Shadow Tactics gibt's ja permanent stark reduziert, aktuell ist allerdings das Addon Aiko's Choice so stark reduziert wie nie zuvor. Um 75 Prozent Rabatt für 5 Euro, falls ihr auf Stealth Action mit Ninjas steht. Und wer tut das nicht?

Green Hell: Ihr möchtet mal elendig verenden, weil ihr im südamerikanischen Dschungel vergessen habt, euch vor dem Essen die Finger zu waschen? Green Hell gibt's mit 50 Prozent Rabatt so stark reduziert wie noch nie für 10,50 Euro.

Sea of Thieves verleitet unseren Redakteur Michi Obermeier seit Jahren dazu, zusammen mit seiner Crew andere Leute zu überfallen. Auch im Spiel. Die Open World hat sich über die Jahre zu einem echten Meisterwerk für Piratenfans entwickelt. Auf Steam gibt's die sogenannte 2023 Edition aktuell für 20 Euro (50 Prozent Rabatt), alternativ steckt das Spiel auch im Game Pass.

Soma: Je weniger ihr über dieses coole Science-Fiction-Adventure wisst, desto besser. Soma gibt's mit 90 Prozent Reduzierung für nicht mal 3 Euro.

Disco Elysium: Wir ziehen unsere Redakteurin Steffi mittlerweile schon damit auf, wie oft sie von diesem unglaublich guten Rollenspiel schwärmt. Spielen solltet ihr es trotzdem - gerade für 10 Euro (75 Prozent Rabatt).

Snowrunner ist das effektivste Bartwuchsmittel auf dem Markt, denn durch diese matschige Welt bugsiert ihr eure Kraftfahrzeuge nur dann, wenn ihr knallhart und wetterfest seid. Und das sind Menschen mit Bärten nun mal. Kostet 15 Euro, 50 Prozent Rabatt.

Quantum Break: Ihr mögt Storyshooter mit coolen Zeitreise-Gimmicks? Quantum Break kostet gerade 9 Euro und lohnt sich auch 2024 noch, findet auch unser Zeitreise-Spezialist Michael Sonntag:

Trine Ultimate Collection: Alle fünf Teile dieser sensationell guten Fantasy-Serie gibt's gerade für 33 Euro (72 Prozent Rabatt). Falls ihr Platformer mögt und Koop und Fantasy, dann steckt hier unheimlich viel drin.

Ghostrunner ist eines der besten Ninjaspiele überhaupt und dazu noch Cyberpunk und super schnelle Akrobatik; nur mit dem Scheitern müsst ihr euch anfreunden, denn Ghostrunner verzeiht keine Fehler. Für 9 Euro gibt's den ersten Teil um 70 Prozent reduziert.

Pillars of Eternity 2: Deadfire ist das wahrscheinlich beste Piratenrollenspiel, das es gibt. Und neben Risen 2 auch das einzige, hehe. Für 10 Euro (75 Prozent Rabatt) macht ihr hier definitiv nichts falsch.

Natürlich ist nicht nur auf Steam was los, bis Donnerstag habt ihr beispielsweise auf Epic noch Gelegenheit, das dieswöchige Gratisspiel abzugreifen. Und gerade für Shooter-Fans steckt in Microsofts Game Pass seit Januar 2024 ein richtig cooler neuer Kandidat: Hell Let Loose. Einige der vorgestellten Steam-Spiele aus diesem Artikel gibt's ebenfalls im Game Pass, darunter Sea of Thieves, Quantum Break und Pillars of Eternity 2. Man könnte meinen, Microsoft mag Piraten und Ninjas.

Ist diese Woche was für euch dabei? Oder hockt ihr eh noch an Baldur's Gate 3? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wir sind ja hier unter uns.