Spieler von Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone können sich auf ein großes Update freuen: Während Modern Warfare eine neue Multiplayer-Map und einen neuen Operator (inklusive Hund!) bekommt, werden Warzone-Spieler mit mehreren neuen Waffen versorgt.

Hier die wichtigsten Eckdaten zum Patch:

Startzeit: Das Update steht in Deutschland am 25. März ab 7 Uhr morgens bereit

Das Update steht in Deutschland am 25. März ab 7 Uhr morgens bereit Download: Die exakte Größe des Updates ist bisher nicht bekannt

Die exakte Größe des Updates ist bisher nicht bekannt Server-Downtime: Call of Duty: Modern Warfare wird für das Update nicht offline gehen

Modern Warfare: Neue Karte

CoD: Modern Warfare bekommt mit Khandor Hideout eine komplett neue Karte, die auf 6-gegen-6-Spielmodi (TDM, Hardpoint, Domination, Headquarters, etc.) ausgelegt ist.

Laut Infinity Ward soll die in Urzikstan spielende Map abwechslungsreiche Gefechte bieten, da sie einerseits weite Sichtlinien im Außenbereich, andererseits aber auch enge Innenräume enthält.

Das große, zentral gelegene Lagerhaus soll dabei ein der Mittelpunkt der Aktivität darstellen und ein Paradies für alle sein, die gerne aus nächster Nähe ihre Feinde erledigen.

Modern Warfare: Neuer Operator

Der neue Operator Talon tritt der Schlacht auf Seiten der Koalition bei - und bringt gleich seinen Hund Indiana mit. Der Vierbeiner wird euch allerdings nicht aufs Schlachtfeld begleiten, sondern lediglich in Talons Finishing Move zu sehen sein.

Das Bundle, in dem Talon enthalten ist, wird zudem zwei legendäre Waffen-Blaupausen und zwei Tier-Skips enthalten, mit denen ihr schneller im Battle Pass aufsteigt. Falls ihr dazu noch mehr Tipps braucht, empfehlen wir euch unseren Battle-Pass-Guide für Season 2.

Warzone: Vier neue Waffen

Auch CoD: Warzone bekommt einige Neuigkeiten. Zwar sind die geleakten Duo- und Squad-Modi noch nicht im Patch enthalten, mit dem Update werden Battle-Royale-Spieler aber vier neue Waffen in Verdansk finden können:

Die 725 Shotgun

Den MK2 Karabiner

Die .50 GS (Desert Eagle)

Das EBR-14 Gewehr

Alle vier Waffen werden sowohl in gewöhnlicher als auch ungewöhnlicher Qualität (sprich aufgewertet mit Attachments) auf der Warzone-Karte als Loot auffindbar sein. Ihr braucht also keine Loadout-Drops, um an die Waffen zu kommen.

Mit der 725 Shotgun kommt übrigens eine der kontroversesten Waffen aus Modern Warfare in den Battle-Royale-Modus: Die Schrotflinte galt die ersten Wochen nach dem Release des Shooters als übermächtig, da sie selbst auf große Entfernung oft mit nur einem Treffer tötete - Infinity Ward musste die Shotgun insgesamt dreimal nerfen.