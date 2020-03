Wird heute GTA 6 angekündigt? Die Welt reißt sich um einen Leak

Wird GTA 6 heute enthüllt? Ein angeblicher Leak zum nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe prophezeit die Ankündigung des Rockstar-Spiels für den heutigen 25. März 2020.

Demnach soll Rockstar auf sozialen Netzwerken die Enthüllung von GTA 6 vornehmen, während ein erster Trailer für die kommende Woche in den Startlöchern steht.

Doch Vorsicht: Dieser Leak sollte wie sämtliche Gerüchte zu Grand Theft Auto 6 mit einer gesunden Portion Skepsis genossen werden. Im folgenden Artikel klären wir euch darüber auf, was für die heute Ankündigung von GTA 6 - das angeblich »GTA VI(CE)« heißen wird - spricht, was Fans möglicherweise erwarten könnten und warum es sich bei dem Leak auch einfach nur um Quatsch handeln könnte.

Was verspricht der Leak für GTA 6?

Dem angeblichen Leak zufolge wird GTA 6 heute, am 25. März 2020, auf den sozialen Netzwerken von Rockstar enthüllt. Der erste Trailer zu soll dann in der kommenden Woche folgen - also zwischen dem 30. März und 5. April.

Dabei wird angeblich gezeigt, dass GTA 6 nach Vice City zurückkehrt, während sich das Setting in den 80ern einordnet. Die Spieler sollen im Multiplayer-Modus von GTA 6 außerdem die Möglichkeit haben, als Polizisten zu spielen.

Ob der Leak tatsächlich die Wahrheit verspricht, werden wir heute im Laufe des Tages erfahren: Entweder wird GTA 6 heute enthüllt - oder eben nicht.

Was spricht für den angeblichen Leak zu GTA 6?

Die Strategie würde passen: Schon GTA 5 wurde auf eine ähnliche Art und Weise enthüllt, wie der angebliche Leak nun für GTA 6 prophezeit. Nachdem am 25. Oktober 2011 ein einzelner Tweet von Rockstar Games nur »#GTA5« versprach und auf eine Website mit dem offiziellen Logo des Spiels verwies, folgte am 2. November 2011 der erste Trailer.

Die Infos decken sich: Gerüchte zu Grand Theft Auto 6 gibt es nicht zu knapp. So soll GTA VI(CE) zurück nach Vice City kehren, in den 80er-Jahren spielen und ein Drogenkartell-Setting beleuchten. Schauplätze wie Mexiko oder Chicago werden wir im Laufe der Handlung angeblich ebenfalls erkunden können.

Spieler sind angeblich schon fündig geworden: In einer Rennstrecke einer erst kürzlich erschienenen Erweiterung für GTA Online wollen Spieler bereits Hinweise entdeckt haben, die die Gerüchte um GTA VI(CE) nur untermauern - was sich mit dem aktuellen Leak ergänzt.

Die offiziellen Rockstar-Websites wurden erst kürzlich aktualisiert: Am 23. März 2020 wurden die Homepages von Rockstar Games überarbeitet. Die konkreten Änderungen an den Websites werden für Besucher jedoch nicht ersichtlich. Dies könnte bedeuten, dass bereits vor zwei Tagen eine Ankündigung von GTA 6 vorbereitet wurde, die heute stattfinden soll.

85 1 Mehr zum Thema GTA 6 heißt GTA VI(CE)? Angeblich neue Infos zum Setting aufgetaucht

Was spricht gegen den angeblichen Leak zu GTA 6?

Identität des Leakers lässt sich nicht überprüfen: Der Leak stammt von einem anonymen User auf 4Chan. Entsprechend lässt sich nicht überprüfen, ob es sich dabei um eine vertrauenswürdige oder zuverlässige Quelle handelt, deren Informationen für gewöhnlich ins Schwarze treffen.

Die angeblichen Infos lassen sich zusammenreimen: Wie bereits oben erwähnt, decken sich die angeblichen Informationen aus dem neuen Leak mit älteren Gerüchten zu GTA 6. Damit könnte man diese Ideen nur weiterspinnen und auf diesen aufbauen - und somit Fans auf eine falsche Fährte führen. Denn nur weil Rockstar Games GTA 5 auf diese Weise enthüllt hat, bedeutet das nicht automatisch, dass GTA 6 auf dieselbe Art angekündigt wird.

Rockstar-Homepages müssen nicht für GTA aktualisiert worden sein: Ja, die Websites von Rockstar Games wurden am 23. März überarbeitet. Dies muss jedoch nicht automatisch mit GTA 6 in Verbindung stehen. So ist beispielsweise erst seit Kurzem GTA 4 wieder als Complete Edition auf Steam verfügbar. So könnte die Überarbeitung der Rockstar-Homepage im Zusammenhang damit stehen - oder aber eine völlig andere, uns unbekannte Bedeutung erfüllen.

42 18 Mehr zum Thema GTA 6 »geleakt«: YouTubes Regelwerk ist schuld am Gerüchte-Wahn

Leser sollten grundsätzlich jeden »Leak« hinterfragen

Unabhängig davon, wie glaubwürdig ein potentieller Leak zu einem Videospiel scheint, sollten Leser und Fans grundsätzlich immer hinterfragen, was ihnen aufgetischt wird. So lässt sich auch bei den angeblichen Informationen zur heutigen Ankündigung von GTA 6 nicht 100-prozentig feststellen, ob die Wahrheit gesprochen wird - oder nicht. Im Zweifel erfahren wir es aber heute im Laufe des Tages.