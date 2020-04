Aktuell gibt es mehr Gerüchte und angebliche Leaks zu GTA 6 als konkrete Informationen. Tatsächlich gibt es bis heute so gut wie gar keine handfesten Hinweise auf Setting, Spielfiguren oder Gameplay, die im nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe eine Rolle spielen könnte.

So ist zwar von Vice City in den 80er-Jahren mit einem Drogenkartell im Zentrum der Handlung die Rede, allerdings basieren diese angeblichen Infos basieren auf unbestätigten Gerüchten. Und damit, dass sich Rockstar Games zu diesen Spekulationen äußert, sollte niemand rechnen.

Dies hält jedoch Ned Luke nicht davon ab, seine persönliche Meinung zu den unzähligen »Leaks« zu GTA 6 zu teilen: Im Zuge eines Livestreams echauffierte sich der Darsteller von Michael de Santa aus GTA 5 darüber und drückte seine Frustration gegenüber diesem Thema aus.

Im Gespräch mit Shawn Fonento (Franklin Clinton aus GTA 5) behauptet Luke, dass es keine Leaks zu Rockstar geben würde, weil lediglich Mitarbeiter des Entwicklerstudios über GTA 6 Bescheid wissen. Demzufolge ist es für Luke ein Rätsel, woher angebliche Leaker wissen wollen, dass beispielsweise Grand Theft Auto 6 nach Vice City zurückkehrt.

Weiter appelliert er an die Fans, dass sie nicht glauben sollten, was irgendwer im Internet postet und sich stattdessen auf die offiziellen, von Rockstar geteilten Informationen gedulden müssten. Der Michael-Darsteller geht weiterhin darauf ein, dass die Urheber dieser Leaks lediglich auf »Clickbait« aus seien.

@SWEGTA @BadgerGoodger Even the man himself said it. #GTA6 pic.twitter.com/NfgCqWSHEU