GTA 6: Nach dem Leak basteln Fans schon jetzt die Map des Spiels nach

Erst kürzlich gab es erstes Gameplay zu GTA 6 zu sehen. Allerdings nicht auf offiziellem Wege, sondern im Zuge eines massiven Leaks, der Rockstar ordentlich ins Schwitzen gebracht haben dürfte. Die durchgesickerten Szenen waren nie für die Öffentlichkeit bestimmt und alles andere als final. Trotzdem lassen sich aus dem Material bereits zahlreiche Infos ziehen - so zum Beispiel zur Map und Spielwelt von GTA 6.

Was genau aus dem Leak hervorging - für den übrigens wohl ein 17-jähriger Hacker verantwortlich ist, der mittlerweile von der Polizei in London verhaftet wurde - erfahrt ihr in unserem Artikel zu dem Thema:

Wie die Map zu GTA 6 aussehen könnte

Basierend auf dem geleakten Material zu Grand Theft Auto 6 versuchen Fans eine rudimentäre Version davon zu zeichnen. Wie genau die Map zusammen gepuzzelt wird? Dabei greift man auf Triangulation, Mathematik oder die Kenntnisse von im echten Miami lebenden Personen zurück.

Immerhin bestätigte der Leak, dass sich GTA 6 tatsächlich im von realen Vorbild inspirierten Vice City abspielt und wie schon bei GTA 5 können Fans mit einem recht detaillierten, wenn natürlich nicht maßstabsgetreuen Nachbau rechnen. Schnippsel der Minimap im geleakten Gameplay helfen ebenfalls weiter, um ein ungefähres Gefühl der Open World zu bekommen.

Allerdings findet dieses Vorhaben unter erschwerten Bedingungen statt, will man natürlich keine Klage von Rockstar Games oder Publisher Take-Two riskieren - wie Kotaku berichtet. Aus diesem Grund kommen unter anderem Werkzeuge wie Paint oder Google Earth zum Einsatz und kein Leak-Material. Die Verantwortlichen hinter dem Projekt organisieren sich dafür in den GTA-Foren oder auf Discord und tauschen hinter verschlossenen Türen das geleakte Gameplay oder eben Nachzeichnungen davon aus.

Wie ein erster Versuch der Map von GTA 6 aussieht, zeigt das folgende Bild:

Die Leak-Problematik

Natürlich solltet ihr das Projekt mit einer gesunden Prise Skepsis betrachten. Immerhin handelt es sich dabei um keine offizielle Map der Welt von GTA 6, die teilweise auf älterem und möglicherweise veraltetem Material basiert. Dass die Open World tatsächlich so aussieht, ist damit extrem fragwürdig.

Allerdings haben sich auch vor dem Release von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 an vergleichbaren Projekten versucht, die letztendlich ein erstaunlich präzises Resultat nach sich gezogen hatten. Entsprechend dürfte das Vorhaben für den ein oder anderen Fan von Grand Theft Auto und Rockstar nicht unspannend ausfallen.

Was das geleakte Gameplay zu GTA 6 verrät oder eben nicht verrät, hat Kollege Phil übrigens bereits in seiner ausführlichen Kolumne zu dem Thema aufgearbeitet. Was Leaks - wie die zu GTA 6 oder auch Diablo 4 - für GameStar bedeuten und wie wir damit umgehen, erfahrt ihr wiederum im Text von Chefredakteur Heiko. Werft am besten selbst einfach mal einen Blick hinein:

Was haltet ihr von dem Versuch von Fans, die Map von GTA 6 schon jetzt zusammen zu puzzeln? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die finale Spielwelt des Rockstar-Titels? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!