Fans von GTA 6 sind sicher: Hinter einem Detail auf dem offiziellen Poster steckt Großes für die Spielwelt

GTA 6 könnte mit einem interessanten erzählerischen Kniff eine alte Serientradition fortführen.

Die Gerüchteküche rund um GTA 6 ist seit dem Release des ersten Trailers am Brodeln. Das gerade einmal eineinhalb Minuten lange Video hat auch uns schon zig Stunden beschäftigt, seien es zehn versteckte Details, die ihr vielleicht übersehen habt, oder auch unsere umfangreiche Technik-Analyse zur Grafik von GTA 6.

Jetzt haben Fans eine Theorie zur Map des Spiels. Und auch der renommierte Journalist Jason Schreier hat interessante Informationen zur Spielwelt und DLCs nach dem Release des Hauptspiels im Gepäck, die wir euch jetzt zusammenfassen.

Verrät ein offizielles Bild mehr, als Rockstar lieb ist?

Auf Reddit beschäftigen sich Fans derzeit mit einem offiziellen Artwork der beiden Hauptfiguren. Darauf sind die noch namenlosen Charaktere zu sehen, die Frau sitzt auf einem Auto und legt ihren Arm um ihren Freund, der wiederum eine Pistole hält. Das alles ist aber nicht das wichtige Detail, sondern die elektronische Fußfessel, die sich am Bein der Dame befindet.

Die daraus resultierende Fan-Theorie legt die Fortsetzung einer alten GTA-Tradition nahe, nämlich die Antwort auf die Entwicklerfrage: Wie limitieren wir die Spieler zu Spielbeginn in ihrer Bewegungsfreiheit, ohne dass es sich zu erzwungen anfühlt?

Wir erinnern uns: In GTA 3 war eine Hälfte der Spielwelt zunächst gesperrt, weil die große Brücke gesprengt wurde. In Vice City konnten wir nicht auf das Festland, weil eine Sturmwarnung die Sperrung der Brücken zur Folge hatte. In San Andreas durfte sich CJ anfangs nicht zu weit aus den Augen von Officer Tenpenny entfernen. In GTA 4 hielt uns eine Terrorwarnung davon ab, gleich ganz Liberty City unsicher zu machen. Nur in GTA 5 konnten wir schon nach kurzer Zeit frei herumbrausen.

Gut möglich, dass wir in GTA 6 zu Beginn als frischer Ex-Sträfling strenge Bewährungsauflagen erfüllen müssen und deshalb erstmal nur einen Teil der Spielwelt bereisen können. Irgendwann steht uns dann die ganze Map offen - doch wird die irgendwann auch nochmal erweitert?

Kommt endlich die GTA Mega-Map?

Schon seit vielen Jahren träumen Fans von einer gigantischen Map, die uns alle bisherigen Städte und Landstriche auf einen Streich bietet. Ob dieser Traum in GTA 6 tatsächlich in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten. Doch laut des für gewöhnlich gut informierten Insiders und Journalisten Jason Schreier soll Rockstar planen, die Spielwelt im sechsten Teil in der Tat mit DLCs nach Release weiter auszubauen.

Das behauptet Schreier unter Berufung auf seine Quellen in einem Bloomberg-Artikel. Und hinter diesen Plänen seitens Rockstar stecken offenbar Lehren, die das Entwicklerstudio aus den turbulenten letzten Jahren gezogen hat.

Denn sowohl rund um den Release von GTA 5 als auch später von Red Dead Redemption 2 wurde Rockstar immer wieder mit schwerfen Crunch-Vorwürfen konfrontiert. Teilweise sollen die Angestellten 100-Stunden-Wochen gearbeitet haben, um die ambitionierten Titel rechtzeitig fertigstellen zu können.

Laut Jason Schreier habe Rockstar daraus gelernt und verfolge nun bei GTA 6 das Ziel, den Arbeitsdruck mit einer zum Release kleineren Map zu senken, die dann mit späteren DLCs weiter ausgebaut wird. Dadurch hätten auch die Spieler immer wieder gute Gründe, in die Welt von Leonida zurückzukehren.

Bestätigt sind die Post-DLC-Pläne seitens Rockstar aber nicht. Wir müssen also wie so oft abwarten, ob diese Informationen wirklich zutreffen.

Was sagt ihr zu diesen beiden Gerüchten: Glaubt ihr, dass die Fußfessel des weiblichen Hauptcharakters eine anfängliche Limitierung der Spielwelt nahelegt? Und wie würde es euch gefallen, wenn die Map im Rahmen von Post-DLCs immer weiter anwächst und euch dazu animiert, GTA 6 immer mal wieder zu starten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!