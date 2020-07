Spieler von GTA Online bekommen bald neuen Inhalt spendiert: Erst kürzlich kündigte Rockstar das »bisher größte Update« in der Form eines neuen Heists an, der uns an einen »völlig neuen Ort« führen soll. Konkrete Informationen bezüglich des Wann und Wo halten sich momentan jedoch in Grenzen.

Das hält die Fans von Grand Theft Auto jedoch nicht davon, munter zu spekulieren, was uns in GTA Online demnächst erwartet. So rechnen einige Fans damit, dass wir im Zuge des neuen Heists sogar die Charaktere Michael DeSanta und Franklin Clinton aus der Singleplayer-Kampagne von GTA 5 wiedersehen könnten.

Kehren Michael & Franklin für GTA Online zurück?

Doch wie kommen die Spieler darauf? Stein des Anstoßes ist ein Q&A mit den beiden Schauspielern Ned Luke und Shawn Foteno vom 3. April 2020, das auf Reddit wiederaufgetaucht ist. Darin gehen die beiden Synchronsprecher auf potentiellen Content für GTA Online ein und dass sie laut Foteno »nur darauf warten« würden, von Rockstar Games für einen Heist rekrutiert zu werden.

Während sich Luke zurück und bedeckt hält, meint Foteno, dass er »bereits gehört« hätte, Rockstar würde sie für einen Auftritt in GTA Online einplanen. Konkreter werden die beiden jedoch nicht.

Diese Aussage ist jedoch mit Vorsicht zu genießen: Die Schauspieler von GTA 5 haben sich in der Vergangenheit immer wieder einen Spaß daraus gemacht, mit den Erwartungen der Fans zu spielen. Trevor-Darsteller Steven Ogg gab so zum Beispiel erst vor Kurzem zu, dass man als Darsteller eines Videospiel in der Regel als Letztes über bevorstehende Pläne informiert wird, ihn das aber nicht davon abhalten würde, hin und wieder »die Klappe zu weit aufzureissen«.

Außerdem sollten Fans bedenken: Sollten Franklin und Michael tatsächlich im kommenden Heist-Update für GTA Online eine Rolle zu spielen haben, dürften Ned Luke und Shawn Foteno dafür eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet haben. Dass sich (explizit Foteno) sich vielleicht doch verplappert hat, ist jedoch nicht auszuschließen.

Wie passen Michael & Franklin in GTA Online?

Ein Auftritt von Franklin und Michael in GTA Online würde übrigens durchaus Sinn machen: Nachdem Trevor bereits zum Auftraggeber und NPC im Multiplayer-Modus von GTA 5 wurde, wäre ein Wiedersehen mit den anderen beiden Hauptfiguren der Story durchaus naheliegend.

Und falls ihr euch fragt, inwiefern das noch Sinn macht, wenn GTA Online eigentlich vor GTA 5 angesiedelt ist: Die zahlreichen Updates der letzten Jahre haben den Kanon und die Timeline des Rockstar-Spiels ordentlich auf den Kopf gestellt. So sind beispielsweise einige Nebencharaktere in GTA Online bereits ums Leben gekommen, während sie in GTA 5 eigentlich noch putzmunter sein sollten.

Zusätzlich spricht Lester in GTA 5 davon, dass es noch nie jemand geschafft hätte, die Union Depository zu überfallen, obwohl er uns in GTA Online selbst damit beauftragt. Und dann wären da ja noch die zahlreichen Radio-Songs oder Werbungen, die zum Zeitpunkt der Handlung von GTA Online nicht einmal existieren dürften.

Fans vermuten, dass GTA Online mittlerweile GTA 5 überholt haben muss. Oder aber es mittlerweile einfach nicht mehr einen einheitlichen Kanon gibt, sondern es verschiedene Zeitlinien gibt. So oder so: Der neue Heist dürfte diese Story-Problematik von GTA Online Spieler schnell vergessen lassen - wann auch immer er kommt. Erstmal stellt nämlich das große Sommer-Update für Red Dead Online an.