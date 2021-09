Wollt ihr GTA Online schnellreisen, ist das meistens mit einer vorangegangenen Investition verbunden. Und dann kostet der eigentliche Vorgang häufig nochmal etwas. Bei einer leicht zu übersehenden Fast-Travel-Option entfallen zumindest die letzteren Gebühren - worauf ein Spieler von GTA Online die Reddit-Community aufmerksam macht.

Kostenlose Schnellreise für Penthouse-Besitzer

In GTA Online könnt ihr im Diamond Casino Resort stolzer Besitzer eines Penthouses werden. Das kostet euch mindestens 1,5 Millionen GTA-Dollar, bringt aber eine ganze Palette an Privilegien mit sich. So zum Beispiel, dass ihr quer durch Los Santos schnellreisen könnt, ohne dafür zu bezahlen.

Wie das funktioniert? Sucht Tom Connors an der Rezeption des Casinos auf. Dort könnt ihr nun den Menüpunkt »Limousinen-Service« auswählen und euch an festgelegte Punkte in der Spielwelt transportieren lassen. Im Gegensatz zu den Taxifahrten von GTA Online müsst ihr die Fahrt allerdings nicht in Echtzeit absitzen, sondern werdet unverzüglich an den ausgewählten Ort teleportiert. Alternativ könnt ihr in der offenen Spielwelt auch Ms. Bakers per Telefonanruf kontaktieren, die euch dann eine Limo vorbeischickt.

Schnellreise komplett kostenlos: Außerdem müsst ihr keine zusätzlichen Kosten tragen, wenn ihr Gebrauch von dieser Fast-Travel-Option macht. Denn wenn ihr beispielsweise mit eurer Yacht, eurem U-Boot oder sogar dem Luxushelikopter eures Assistenten schnellreist, müsst ihr stets zwischen 5.000 bis 25.000 GTA-Dollar zahlen. Für viele Spieler von GTA Online Peanuts, aber auch Kleinvieh macht Mist.

Wie die kostenlose Schnellreisefunktion für Penthouse-Besitzer funktioniert, zeigt der Reddit-User yungnoodle in einem kurzen Videoclip. Und ja, natürlich geht es dabei (wie eigentlich immer) mal wieder dem armen, armen Valet Felipe an den Kragen ...

Welche Schnellreisefunktionen gibt es noch?

In GTA Online gibt es neben dem Limo-Service mehrere Schnellreisefunktionen, die jedoch allesamt mit ihren eigenen Einschränkungen daherkommen. Außerdem kostet euch jede Schnellreise darüber immer ein kleines Sümmchen:

Schnellreise als CEO per Luxushelikopter

Voraussetzung: als CEO im Besitz eines Büros sein

als CEO im Besitz eines Büros sein Kosten: 5.000 GTA-Dollar pro Schnellreise

5.000 GTA-Dollar pro Schnellreise Einschränkung: Ihr könnt nur zwischen eurem Büro und Lagerhäusern hin- und herreisen.

So funktioniert's: Um die Schnellreise des Luxushelikopters eurer Firma zu verwenden, müsst ihr euch als CEO registrieren. Kontaktiert dann eure Assistentin per Telefonanruf oder über das Interaktionsmenü, um einen Helikopter für 5.000 GTA-Dollar zu bestellen.

Der Helikopter landet in eurer Nähe und kann dabei natürlich von anderen Spielern anvisiert werden - seid also vorsichtig. Seid ihr in den Hubschrauber eingestiegen, könnt ihr zu eurem Büro oder einem eurer Warenhäuser schnellreisen.

Schnellreise per Kosatka

Voraussetzung: U-Boot »Kosatka« ab 2,2 Millionen GTA-Dollar

U-Boot »Kosatka« ab 2,2 Millionen GTA-Dollar Kosten: 10.000 GTA-Dollar pro Schnellreise, während Vorbereitungsmissionen des Cayo Perico Heists 2.000 GTA-Dollar pro Schnellreise

10.000 GTA-Dollar pro Schnellreise, während Vorbereitungsmissionen des Cayo Perico Heists 2.000 GTA-Dollar pro Schnellreise Einschränkung: Weil es sich bei der Kosatka um ein U-Boot handelt, könnt ihr per Schnellreise natürlich nur die Küsten von Los Santos ansteuern.

So funktioniert's: Für die Schnellreise der Kosatka müsst ihr die Brücke eures U-Boots aufsuchen und im Sitz des Steuermanns Platz nehmen. Dort bekommt ihr dann die Option, ein Schnellreiseziel auszuwählen. Die Schnellreise mit der Kosatka kostet pro Benutzung 10.000 GTA-Dollar, habt ihr gerade eine Vorbereitungsmission des Cayo Perico Heists gestartet, nur 2.000 GTA-Dollar.

Schnellreise per Luxusyacht

Voraussetzung: Luxusyacht ab 6 Millionen GTA-Dollar

Luxusyacht ab 6 Millionen GTA-Dollar Kosten: 25.000 GTA-Dollar pro Schnellreise oder 10.000 GTA-Dollar, wenn ihr alle Yacht-Missionen als Host absolviert habt

25.000 GTA-Dollar pro Schnellreise oder 10.000 GTA-Dollar, wenn ihr alle Yacht-Missionen als Host absolviert habt Einschränkung: ihr könnt nur von Anlegestelle zu Anlegestelle reisen - sofern die noch nicht von der Yacht eines anderen Spielers besetzt ist.

So funktioniert's: Von der Schnellreisefunktion eurer Yacht könnt ihr Gebrauch machen, indem ihr die Brücke eures Statussymbols aufsucht. Von dort aus könnt ihr dann 12 verschiedene festgelegte Anlegestellen ansteuern - sofern die nicht gerade von der Luxusyacht eines anderen Spielers belegt wird.