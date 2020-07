Wer in GTA Online unbedingt etwas Geld loswerden möchte, hat aktuell die beste Gelegenheit dazu: Rockstar reduziert mit den neuen wöchentlichen Boni für den Multiplayer-Modus von GTA 5 die Preise der kostspieligen Arena-War-Inhalte stark. Außerdem gibt es Rabatte auf die teuersten Waffen - von denen sich aber eigentlich nur der Up'N'Atomizer rentiert.

Die beste Waffe zur Troll-Abwehr & Heist-Rettung gibt es aktuell günstiger

Der Up'N'Atomizer wirkt auf den ersten Blick nicht allzu beeindruckend: Warum sollten Spieler fast 400.000 GTA-Dollar hinblättern, um eine Waffe zu kaufen, die genau genommen keinen Schaden macht? Ganz einfach: Der Up'N'Atomizer ist zwar nicht tödlich, dafür umso praktischer.

Warum die teure Waffe so nützlich ist: Besonders bei Heists oder Frachtmissionen hat er zahlreichen Fans bereits den Kragen gerettet: Und zwar indem er »schubst« und nicht tötet: So sind die Energieschübe, die die futuristisch aussehende Waffe ausspuckt, stark genug, um Fahrzeuge durch die Luft zu wirbeln. Die Waffe richtet aber an sich keinen Schaden an.

Wer also zum Beispiel für ohnehin schon stressige Fracht-Missionen ein essenzielles Auto in eine Sackgasse manövriert hat, weiß sich mit dem Up'N'Atomizer zu helfen - wie diverse Videoclips auf Reddit zeigen:

Wer besonders gewieft ist, kann sogar God-Mode-Cheater und -Hacker kontern: Die lassen sich in der Regel nicht töten und vermiesen den zahlreichen ehrlichen Spielern von GTA Online oft den Spaß. Und in eben jener Situation kommt der Up'N'Atomizer ebenfalls ins Spiel. Weil God-Mode-User oft nicht totzukriegen sind, kann man sie damit schnell zur Weißglut und damit (hoffentlich) zum Rage Quit bringen:

Kein Schnäppchen, aber wesentlich erschwinglicher: Mit 400.000 GTA-Dollar müsst ihr ein stolzes Sümmchen hinlegen, um euch den Up'N'Atomizer zu leisten. Mit einem Rabatt von 35 Prozent kostet die Waffe »nur« noch knappe 259.000 Dollar. Für Endgame-Gangster ohnehin keine großen Summen, aber gerade für Neueinsteiger dürfte der momentane Rabatt durchaus interessant werden.

Nicht die einzige reduzierte Waffe: Auf den Unholy Hellbringer und den Widowmaker gibt es diese Woche in GTA Online ebenfalls Rabatt. Beide kosten normalerweise knappe 500.000 GTA-Dollar und sind nun 35 Prozent günstiger zu erhalten.

Allerdings raten wir nur den Spielern zum Kauf, die in GTA Online ohnehin schon alles haben: Beide Waffen sehen zugegebenermaßen ziemlich stylisch aus, unterscheiden sich aber nur minimal von der Gefechts-MG und der Minigun.

Welche Boni und Rabatte gibt es diese Woche?

dreifache GTA-Dollar, RP und AP auf sämtliche Arena-War-Modi

doppelte GTA-Dollar und RP

Rabatte auf Arena War-Inhalte

50 Prozent auf Arena-Werkstatt

40 Prozent auf Werkstatt-Renovierungen

50 Prozent auf Arena-War-Fahrzeuge

Rabatte auf Fahrzeuge und Flugzeuge

Rabatte auf Waffen

35 Prozent auf Up'N'Atomizer

35 Prozent auf Unholy Hellbringer

35 Prozent auf Widowmaker

Premium- und Zeitrennen

Japanischer Viertürer als Hauptgewinn im Casino

Bei dem neuen Podiumsfahrzeug von GTA Online handelt es sich um den Sugoi. Der japanische Viertürer kostet regulär knackige 1.200.000 Ingame-Dollar und ist diese Woche als Hauptgewinn im Casino verfügbar. Ihr könnt einmal täglich am Glücksrad des Diamond Casinos drehen, um das Auto mit ein bisschen Glück kostenlos mit nach Hause zu nehmen.