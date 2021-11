GTA Trilogy: Fans fixen einen der größten Kritikpunkte einfach selbst

Der Release der GTA Trilogy wird von einer ganzen Palette an Problemen und fragwürdigen Designentscheidungen überschattet, aber auch von einer gigantischen Regenwolke - im wahrsten Sinne des Wortes. Seit dem Release der Remastered-Versionen von GTA 3, Vice City und San Andreas bemängeln Spieler nämlich unter anderem eins: den heftigen Regen.

Falls ihr von demselben Problem geplagt werden, können wir euch zwei mögliche Lösungen präsentieren. In was für einem Zustand die GTA Trilogy ist, erfahrt ihr übrigens in unserem Vorab-Fazit: inwiefern das wahre Remaster-Desaster nach dem Re-Release der Spielesammlung ansteht.

207 15 Mehr zum Thema GTA Trilogy: Das wahre Remaster-Desaster steht euch erst noch bevor

Gewitterwolken über der GTA-Trilogy

Was ist das Problem? Schon seit dem Launch der Trilogie am 11. November 2021 steht speziell das neue Unwetter-System von GTA 3, Vice City und San Andreas in der Kritik - allen voran der Regen. Der fällt nämlich so dicht und schwer, dass es schlichtweg Schwierigkeiten gibt, noch irgendetwas von der Spielwelt zu erkennen. Manch einer bezeichnet die Remaster-Trilogy bei Ingame-Regen sogar als unspielbar.

Wie störend das Unwetter aktuell in den Neuauflagen von GTA 3, Vice City und San Andreas ausfallen kann, zeigen unter anderem die folgenden Videoclips von Spielern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie lässt sich gegen das Problem vorgehen? Die Community weiß sich recht schnell selbst zu helfen. So stellen Modder unter anderem auf Patreon oder in den GTAForums ihre Werke zum Download zur Verfügung, sich gerade den dichten Regen vorknöpfen und für verbesserte Sicht bei Unwetter sorgen.

Die Downloads sollen auch noch bei NexusMods aufschlagen, sobald die entsprechende Seite dafür verfügbar ist. In der Zwischenzeit könnt ihr aber auch einfach auf die verlinkte Zip-Datei zurückgreifen und den Ordnern der jeweiligen Spiele hinzufügen. Wie die Regen-Mod für die GTA Trilogy in Aktion aussieht, seht ihr im folgenden Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wollt ihr keine Mod herunterladen, könnt ihr auch ganz einfach von den Cheats der GTA-Trilogie Gebrauch machen. Die Cheats aktiviert ihr auf dem PC, indem ihr die folgenden Phrasen einfach während dem laufenden Spiel über eure Tastatur eintippt. Bedenkt jedoch, dass durch das Aktivieren von Cheats Trophäen für den entsprechenden Spielstand deaktiviert werden:

Wetter-Cheats für GTA 3:

Klares Wetter/Sonnenschein: SKINCANCERFORME

SKINCANCERFORME Nebel: PEASOUP

PEASOUP Bewölkt: ILIKESCOTLAND

ILIKESCOTLAND Regen: ILOVESCOTLAND

Wetter-Cheats für Vice City:

Sonniges Wetter: ALOVELYDAY

ALOVELYDAY Stürmisches Wetter: CATSANDDOGS

CATSANDDOGS Nebel: CANTSEEATHING

CANTSEEATHING Bedecktes Wetter: APLEASANTDAY

Wetter-Cheats für San Andreas

Heißes Wetter: ICIKPYH

ICIKPYH Sonniges Wetter: MGHXYRM

MGHXYRM Bewölktes Wetter: ALNSFMZO

ALNSFMZO Nebel: CFVFGMJ

CFVFGMJ Sturm: AUIFRVQS

Was für Probleme die GTA Trilogy aktuell sonst plagt und wo Rockstar dringend nochmal anpacken muss, könnt ihr euch im folgenden Video ansehen. Wir haben bereits reingespielt und für euch ein erstes Fazit zu Rockstars größter Blamage zusammengefasst:

Habt ihr bereits in die GTA Trilogy reingespielt und was ist euch aufgefallen - im positiven wie im negativen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!