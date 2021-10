GTA Remaster-Trilogie: Wie viel Spielzeit bekomme ich für 60 Euro?

In der Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Collection stecken gleich drei GTA-Klassiker: Teil 3, Vice City und San Andreas, die mit neuer Grafik und Gameplay-Optimierungen im Paket für 60 Euro zurückkehren. Doch wie viel Spielzeit bekomme ich damit überhaupt für mein Geld?

In der folgenden Übersicht listen wir deswegen für euch auf, wie lange euch die einzelnen Spiele, aber auch die komplette GTA Remaster-Trilogie beschäftigen können. Alle weitern Infos zum Release, Preis, den Systemanforderungen und mehr haben wir übrigens in unserer umfangreichen Übersicht zur GTA Collection zusammengefasst:

338 17 Mehr zum Thema Alles, was ihr zur GTA-Trilogie wissen solltet

So viel Spielzeit steckt in der GTA Trilogy

GTA 3

Spielzeit der Hauptstory: ungefähr 16 Stunden

ungefähr 16 Stunden Spielzeit für 100 Prozent: ungefähr 41 Stunden

GTA Vice City

Spielzeit der Hauptstory: ungefähr 19 Stunden

ungefähr 19 Stunden Spielzeit für 100 Prozent: ungefähr 44 Stunden

GTA San Andreas

Spielzeit der Hauptstory: ungefähr 32 Stunden

ungefähr 32 Stunden Spielzeit für 100 Prozent: ungefähr 84 Stunden

Spielt ihr also alle drei Titel der GTA-Trilogie durch, dürftet ihr auf um die 67 Stunden an Spielzeit kommen. Wollt ihr dann GTA 3, Vice City und San Andreas jeweils hundertprozentig durchspielen, dürftet ihr sogar knappe 170 Stunden beschäftigt sein.

Bedenkt bei den angegebenen Zahlen, dass es sich um Durchschnittswerte handelt. Wie viel Zeit ihr letztendlich in ein der Spiele beziehungsweise die ganze Sammlung investiert, ist stark von eurem persönlichen Spielstil abhängig. So könnt ihr beispielsweise wesentlich schneller durch einen der Titel heizen - oder euch schlichtweg mehr Zeit lassen.

Außerdem dürfte auch die ein oder andere Gameplay-Optimierung - wie zum Beispiel ein verbessertes Zielsystem oder neue Checkpoints - dabei helfen, etwas schneller durch die drei Spiele der GTA Remaster-Trilogie zu kommen. Alle Infos dazu bekommt ihr im folgenden Artikel:

324 9 Mehr zum Thema GTA Trilogie: Das sind die größten Änderungen

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition erscheint am 11. November 2021 für PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One.