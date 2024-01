Vergesst die grausige GTA Trilogy: So gut sieht Vice City mit Path Tracing aus

Tommy Vercetti wird durch die Mod zwar nicht hübscher, dafür aber die Beleuchtung seiner Umgebung.

Grand Theft Auto: Vice City ist zwar schon über 20 Jahre alt, gehört aber immer noch zu den beliebtesten Ablegern der Open-World-Reihe - was natürlich auch am coolen 80er-Jahre-Setting und dem zeitlosen Soundtrack voller Klassiker liegt.

Mit GTA 6 wurde Ende 2023 die Rückkehr ins fiktive Florida angekündigt. Wenn ihr nicht bis 2025 warten wollt und zudem nicht das coole 80er-Flair vermissen wollt, könnt ihr euch mal die kommende Path-Tracing-Mod für Vice City anschauen.

Vice City so schön wie nie zuvor - neue Mod macht's möglich

Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, findet ihr hier direkt ein rund zweiminütiges Video sowie Screenshots. Das Video zeigt die Path Tracing Mod bei Tageslicht und die Screenshots, wie hübsch Vice City bei Nacht aussehen wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ändert die Mod: Was auf den ersten Blick auffällt, sind die verbesserten Lichteffekte, die durch die Mod hinzugefügt werden. Auch Schatten und Ambient Occlusion (AO) Effekte wirken präziser und realistischer.

Allerdings sieht nicht alles besser aus. Die Assets des Spiels, also etwa Modelle und Texturen, scheinen denen der Originalversion zu entsprechen, was an einigen Stellen, wie zum Beispiel der niedrig aufgelösten Darstellung des Grases, erkennbar ist - und dementsprechend nicht mit den hübschen Beleuchtungseffekten mithalten kann.

Interessant ist aber, dass die gezeigten Screenshots und Videos nicht auf der bevorstehenden Open Beta Build von NVIDIA RTX Remix basieren, einer in Kürze erscheinenden Modding-Plattform, mit der Modder besonders leicht alte Spiele mit Raytracing und DLSS aufpeppen können sollen.

Stattdessen setzt der Modder offenbar auf die bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte NVIDIA RTX Remix Runtime. Das bedeutet, dass die grafische Qualität des Mods möglicherweise noch weiter steigen könnte, sobald die Open Beta Phase startet und der Mod-Entwickler weitere Anpassungen vornimmt. Ein Release-Datum für die Mod steht noch aus.