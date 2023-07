Kommt Guardians of the Galaxy 4? James Gunn äußert sich zu den Chancen auf ein Sequel

James Gunn ist bereits von Marvel zu DC und wieder zurück ... und wieder zurück gesprungen. Die Chancen für GotG Vol. 4 stehen momentan aber eher schlecht. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Wer auf Guardians of the Galaxy Vol. 4 hofft, dürfte jetzt enttäuscht werden. Denn nach dem dritten Teil seiner Marvel-Trilogie wird James Gunn erstmal mit dem neuen DC-Filmuniversum für Warner Bros. beschäftigt sein.

Und dass damit kaum Zeit und Luft für ein weiteres Abenteuer von Star-Lord, Gamora, Rocket und Co. gibt, bestätigt der Regisseur jetzt sogar persönlich. Auf Threads antwortet der James Gunn auf die Nachfrage eines Fans, der sich einen vierten Teil der Reihe wünschen würde:

Ich denke, ich belasse es bei drei, tut mir leid (aber danke!)

Marvel-Fans haben GotG Vol. 3 gebraucht

Aus finanzieller und kritischer Perspektive war Guardians of the Galaxy Vol. 3 allemal ein Erfolg. An der Kinokasse kommt der Film auf über 843 Millionen US-Dollar bei einem Budget von 250 Millionen. Bei Rotten Tomatoes steht GotG Vol. 3 bei einer Wertung von 82 Prozent - Zuschauer zücken sogar 94 Prozent.

Für viele Marvel-Fans war Guardians 3 ein dringend nötiger Lichtblick, nachdem jüngste MCU-Filme wie Eternals, Thor: Love and Thunder oder Ant-Man and the Wasp: Quantumania eher enttäuschten als begeisterten.

Eine stimmige Trilogie mit richtigem Ende

Dass Gunn zumindest vorerst keinen neuen Guardians of the Galaxy-Film plant, ist aber nicht unbedingt etwas Schlechtes. Mit seiner Trilogie hat er die Geschichte der wichtigsten Hauptfiguren zu einem stimmigen Ende gebracht und kann sich jetzt neuen Projekten widmen.

Spoiler-Warnung für GotG Vol. 3! Am Ende des Films übergibt Peter Quill (Chris Pratt) ohnehin einer neuen Konstellation an Guardians die Klinke und zieht sich wie viele seiner Freunde aus dem Superhelden-Team raus: Die neuen Guardians setzen sich damit aus Groot, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock und Phyla zusammen.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 landet schon bald auf Disney Plus

James Gunn wechselt von Marvel zu DC

Wie bereits erwähnt, verantwortet James Gunn das neue große Film- und Serien-Universum von DC, nachdem er bereits 2021 The Suicide Squad auf die große Leinwand brachte. Im Kino geht es 2025 mit Superman: Legacy los, wofür bereits der Nachfolger von Henry Cavill gefunden wurde.

Mehr zum Thema und was ihr sonst vom kommenden DCU erwarten könnt:

Was haltet ihr davon, dass James Gunn erstmal keinen vierten Guardians of the Galaxy machen wird und nun ein großes Film-Universum für DC aufbauen soll? Wie gut hat euch GotG Vol. 3 gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an James Gunns DCU? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!