Wann startet Guardians of the Galaxy Vol. 3 auf Disney Plus? Der Release ist endlich bekannt

Guardians of the Galaxy Vol. 3 landet am 2. August auf Disney Plus, am 6. Oktober folgt dann die BluRay-Fassung. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Der Release-Termin von Guardians of the Galaxy Vol. 3 für Disney Plus ist bekannt: Am 2. August 2023 startet der dritte (und vorerst letzte) Marvel-Film um Star-Lord, Gamora, Groot und Co. bei dem Streamingdienst.

Habt ihr den Abschluss von James Gunns MCU-Trilogie also im Kino verpasst oder wollt GotG 3 einfach nochmal sehen, habt ihr schon bald in eurem Heimkino die Möglichkeit dazu.

Einer der erfolgreichsten MCU-Filme der letzten Jahre

Guardians of the Galaxy Vol. 3 startete am 3. Mai 2023 auf der großen Leinwand und mauserte sich wenig überraschend zu einem ordentlichen Erfolg: Bei einem Budget von 250 Millionen US-Dollar konnte der Film über seine Kinolaufzeit ein Einspielergebnis von 842 Millionen weltweit für sich verbuchen.

Bei Kritikern wie Fans kam der dritte Guardians ebenfall gut an: Auf Metacritic kommt James Gunns Abschied vom Marvel Cinematic Universe bei Kritikern auf 64 und bei Zuschauern auf 80 Punkte. Auf Rotten Tomatoes sind es sogar 82 beziehungsweise 94 Prozent. Und natürlich haben wir für euch ebenfalls eine spoilerfreie Filmkritik zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 parat.

Die Story und der Cast

Worum es in GotG 3 überhaupt geht? Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista) Groot (Vin Diesel), Mantis (Pom Klementieff) und Nebula (Karen Gillan) legen sich mit einem wahnsinnigen Wissenschaftler (Chukwudi Iwuji) an, der sich selbst als High Evolutionary bezeichnet.

Dabei steht insbesondere die tragische Vorgeschichte von Rocket (Bradley Cooper) im Fokus, den eine gemeinsame Vergangenheit mit dem High Evolutionary verbindet. Mehr dazu erfahrt ihr im offiziellen Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 3:

1:55 Guardians of the Galaxy 3: Erster Teaser stimmt auf ein großes Finale ein

Wird es GotG Vol. 4 geben?

Ob und wann es nach Guardians of the Galaxy Vol. 3 mit dem Superhelden-Team um Peter Quill weitergeht, ist aktuell nicht bekannt. Und wenn, dann vielleicht gar nicht mit James Gunn: Der Regisseur aller drei GotG-Filme im MCU wird sich in den kommenden Jahren voll und ganz auf das neue DC-Filmuniversum konzentrieren.

