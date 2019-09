Half-Life 2 bekommt 15 Jahre nach Release ein neues Update

Valve widmet Half-Life 2 fast 15 Jahre nach Release ein weiteres Update, das kleine Fehler beseitigt. So können NPCs endlich blinzeln, was ihnen ein natürlicheres Aussehen verleihen dürfte. Außerdem wurde ein Problem behoben, das beim Speichern auftrat. Hinzu kommen zuvor fehlende Geräusche bei den Combine-Soldaten und ein Fix für das fälschlicherweise im Einstellungsmenü startende SteamVR.

Half-Life 2 hat seit dem Release anno 2004 über die Jahre immer wieder kleinere Updates mit Bug Fixes erhalten, zuletzt 2012. Der neuerliche Patch beseitigt Fehler auch bei den Addons und der Source-Version des ersten Teils.

Die Fehlerbehebungen des neuen Patches betreffen demnach Half-Life 2, Episode One und Two, Half-Life 2: Lost Coast und Half-Life: Source. Das war's auch schon mit dem Update, kein Hinweis auf eine versteckte Ankündigung von Half-Life 3.

Wie steht es um Half-Life 3?

Es ist einer der hartnäckigsten Running Gags der Spielelandschaft. Nach zwei wegweisenden Ego-Shootern legte Entwickler Valve seine beliebteste Serie auf Eis, bis heute ranken sich Gerüchte und Witze um den dritten Teil der Serie, der nie kam.

Auch Valve-Chef Gabe Newell ist sich der Situation bewusst und erlaubt sich den ein oder anderen Scherz. Zuletzt erwähnte er das Thema bei einer Rede zum Start des neuen VR-Systems Valve Index und meinte, dass die magische Zahl 3 irgendwo auf einem fernen Berg glitzert und wartet. Dafür erntet Newell warmes Gelächter von der versammelten Belegschaft.

Das ist zwar keine Ankündigung von Half-Life 3, deutet aber zumindest die Möglichkeit an, dass die Fortsetzung eines Tages kommen könnte. Die Hoffnung auf einen dritten Teil bleibt also bestehen. Wieso sich Valve so vehement ziert, beleuchtet unser Plus-Special in Videoform zum Thema Half-Life 3: