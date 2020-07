Hat CoD Warzone eine neue beste Waffe? Altes Gewehr jetzt richtig stark

Die Grau war gestern. Inzwischen gibt es eine neue übermächtige Waffe in Season 4 von Call of Duty: Warzone. Nach dem großen Balancing-Update, das die beiden stärksten Waffen drastisch abschwächte, erfreut sich das Sturmgewehr FAL jetzt großer Beliebtheit. Alle wichtigen Infos und Tipps dazu findet ihr in diesem Artikel.

Das ist neu an der FAL

Die FAL ist ein halbautomatisches Sturmgewehr. Es ist nicht neu in Warzone und Modern Warfare, hat sich nach dem letzten Update aber zu einer der stärksten Waffen überhaupt gemausert.

Der Youtuber und CoD-Experte TheXclusiveAce erklärt in einem Video: Das liegt an einer Änderung am Schadensprofil für kurze Distanzen. Auch Gegner mit maximaler Rüstung und Gesundheit legt ihr mit vier Schüssen in den Oberkörper oder einem Kopfschuss und zwei Torso-Treffern um.

Wenn ihr geübt seid, erreicht ihr laut TheXclusiveAce mit der FAL eine doppelt so schnelle Time-to-Kill wie mit den meisten anderen Waffen im Spiel.

Auch der sehr bekannte CoD-Spieler und Streamer Vikkstar123 ist begeistert von der gebufften FAL. Er demonstriert in einem Video, wie stark die Waffe zur Zeit ist:

Die FAL-Setups der Profis

TheXclusiveAce empfiehlt für die FAL in Warzone aktuell die folgenden Attachments:

Monolith Schalldämpfer

XRX Marksman

Taktischer Laser

Merc Foregrip

30 Rounds Magazin

Hiermit erzielt ihr maximalen Schaden und der Rückstoß hält sich in Grenzen. Das größere Magazin sollte euch helfen, wenn ihr auf mehrere gut ausgerüstete Gegner trefft.

Der einzige Nachteil, den TheXclusiveAce an der FAL findet: Auf größere Distanzen ist sie nicht besonders stark, dafür wechselt ihr besser zu eurem Scharfschützengewehr.

Vikkstar123 setzt für Warzone auf ein ähnliches Loadout:

Monolith Schalldämpfer

XRX Marksman

Taktischer Laser

G.I. Mini Reflex Optic

24 oder 30 Rounds Magazin

Für ihn ist es einfach persönliche Präferenz, ob man 24 oder 30 Schuss auswählt, er sieht kein Magazin im besonderen Vorteil.

Eventuell wird die FAL diese neu entdeckte Beliebtheit aber nicht lange genießen können. Einige Spieler kommentierten unter den Videos, dass sie mit einem baldigen Nerf rechnen, weil Infinity Ward garantiert schnell auf die mächtige Waffe aufmerksam wird. Ein ähnliches Schicksal haben kürzlich die Grau und die MP5 erlitten.

Wie steht es eigentlich um die neueste Waffe von Warzone? Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur Sniper Rytec AMR.