Mech-Shooter kehrt nach Jahren auf Steam zurück und wird von Fans komplett zerrissen

EInst durchaus beliebt auf dem PC, doch seine Neuauflage wird auf Steam zerrissen: Hawken Reborn

Das war wohl nix: So hatten sich die Entwickler 505 Games von Hawken Reborn den Start ihres Projektes in den Early Access wohl kaum vorgestellt. Der Titel steht nach wenigen Tagen auf Steam bei größtenteils negativ . Denn von seinen etwas mehr als 1000 Rezensionen sind nur 22 Prozent positiv. Was ist passiert und warum kommt einem der Titel so bekannt vor?

Was ist Hawken Reborn?

Hawken - also ohne Reborn Namenszusatz - war ein auf Multiplayer-Spiele fokussierter rasanter Mech-Shooter, der Anfang der 2010er erschien, aber dessen PC-Fassung Anfang 2018 eingestampft worden ist - zur Trauer einer bis heute existenten Fangemeinde.

Auf der Playstation 4/5 oder den Xbox-Konsolen kann der Titel aber bis heute sogar kostenlos gespielt werden.

Hawken Reborn soll nun ein Neuanfang auf dem PC sein, doch unter anderen Vorzeichen. So ist das Spiel in seiner aktuellen Early-Access Version ein reiner Singleplayer Titel, ihr stürmt in eurem flinken Mechs also auf Bots los. Zudem gibt es einen Ingameshop. Allein diese zwei fahlen Facetten stoßen der Community bereits übel auf, doch die Liste lässt sich noch fortsetzen, seht:

kingjohthan90: Du hast buchstäblich Pay2Win Mikrotransaktionen in einem Spiel, das derzeit auf Einzelspieler beschränkt ist.

Steam-User Enyo kritisiert, dass mehr oder minder alle Kernelemente des ursprünglichen Spieles fehlen würde.

0:35 Hawken Reborn: Der Mech-Shooter kündigt im Trailer seine Rückkehr an

Spyke Foose: Vielleicht monetarisiert ihr euer Spiel erst, wenn ihr die kritischen, das Spielen unmöglich machenden Bugs gefixt habt. Und sie nutzen auf jeden Fall Kunst, die von künstlicher Intelligenz generiert worden ist. Das ist absolut unakzeptabel und ich weigere mich, solch eine Entscheidung zu unterstützen.

InfernalAlice: Das ist nicht Hawken! Das ist die exhumierte und an Puppenfäden gehangene Leiche eines einst großartigen Spieles, um zu versuchen, noch Geld aus ihm zu melken. Story und Dialoge sind auch einfach nur mies. Es ist quasi Diablo Immortal mit Mechs.

Einige verteidigen das Spiel, zum Beispiel Fluffden. Der Titel brauche halt noch Zeit, es sei ja ein Early Access, aber auch er stört sich vehement an der augenscheinlich laut den Nutzern AI-erstellten Kunst und lehnt deren Verwendung grundweg ab.

Zum Glück gibt es Alternativen

Zum Glück gibt es ja auf dem PC noch andere coole Mech-Shooter, die abseits gutem Gameplays sogar eine tolle Story erzählen, allen voran das beeindruckende Titanfall 2. Dessen Singleplayer-Kampagne gehört bis heute zum besten, was das Genre zu bieten hat.

8:09 Titanfall 2 - Testvideo zu Respawns Mech-Shooter - Testvideo zu Respawns Mech-Shooter

Und wenn ihr mehr die behäbigere, taktischere Variante des Stahlkrieges auf zwei Beinen virtuell erleben wollt, dann ist das neue Mechwarrior 5 durchaus einen Blickwert. Es ist auch nicht frei von Makeln, aber dennoch eine gute Option, um sich mit Mechs zu beschäftigen.

Erinnert ihr euch noch an das orginale Hawken? Habt ihr es damals auf dem PC gespielt? Oder zockt ihr den Titel heute noch auf den Konsolen? Habt ihr euch die Neuauflage angeschaut oder habt ihr es vor? Kennt ihr für nach Mech-Stoff Suchende weitere Geheimtipps, die ihr empfehlen könnt? Und würdet ihr AI-generierte Kunst akzeptieren? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken zu Hawken Reborn gern in die Kommentare!