Mechwarrior 5: Hochgelobte Overhaul-Mod behebt viele Kritikpunkte

Wir erinnern uns: Mechwarrior 5: Mercenaries erscheint Ende 2019 und kann uns im GameStar-Test trotz klarer Stärken nicht vollends überzeugen. Während die Kämpfe brachial ausfallen, arten die zufallsgenerierten Missionen zu schnell in Wiederholung aus. Überdies lässt der Simulations-Aspekt des Action-Spiels einiges an Tiefe vermissen.

Spieler hätten sich zudem mehr Optionen bei der Ausrüstung und dem Feintuning der riesigen Mechs gewünscht. Und auch die Massen-Spawns von schwachen Fahr- und Flugzeug-Gegnern stießen auf wenig Gegenliebe.

Diese und weitere Aspekte verbessert nun die Overhaul-Mod MW 5 Mercs Reloaded. Ihr findet die Mod als Beta-Version auf Nexusmods. Zahlreiche Nutzer loben den Modder dafür, wie stark sein Overhaul Mechwarrior 5 in vielerlei Punkten verbessert.

MechWarrior 5: Mercenaries - Screenshots ansehen

So verbessert die Mod Mechwarrior 5

Mechlab für alle: Für ein verbessertes Spielerlebnis sorgt unter anderem ein vollständig freigeschaltetes Mech-Labor. Ihr könnt die mit der Mod ebenfalls neu hinzugefügten Upgrades eures Mechs einbauen, inklusive Motor-und Kühlungs-Upgrades, fünf Arten von Rüstung, Gyro-Elementen, Sensoren sowie Arm- und Bein-Erweiterungen.

Mehr Hardpoints: Damit der ganze Krempel überhaupt Platz an (und in) euren Kampfmaschinen hat, bekommen eure Mechs mehr Waffen- und Ausrüstungsplätze. Dafür hat sich der Modder Navida1 am Status Quo in Mechwarrior Online orientiert.

Slot-System: Zudem überarbeitet MW 5 Mercs Reloaded die Art und Weise, wie ihr Ausrüstung an eurem Mech anbringt. Anstelle simpler Waffenplätze erhaltet ihr ein numerisches Slot-System. Alle Waffen und anderen Systeme belegen eine definierte Anzahl von Slots.

Verbessertes Gegner-Spawn-System: Die Mod verbessert auch das Spawnsystem von Gegnern in den Zufallsmissionen. So tauchen nun nicht mehr Massen von schwachen Fahrzeugen auf, stattdessen spawnen stärkere Gegner in geringerer Zahl. Somit können sich Spieler öfter mit anderen Mechs messen, anstelle ständig auf massig Kleinkram zu ballern.

Hinzu kommen zahlreiche kleinere Verbesserungen und Features, darunter:

Eine neue Thermalsicht , die euch den Temperaturstatus anderer Mechs leicht erkennen lässt.

, die euch den Temperaturstatus anderer Mechs leicht erkennen lässt. Ein Ziel-Computer , der sich an Mechwarrior 3 orientiert und die Flugbahn der Geschosse berechnet.

, der sich an Mechwarrior 3 orientiert und die Flugbahn der Geschosse berechnet. Das Wetter auf der jeweiligen Map hat Einfluss auf die Hitzeentwicklung eures Mechs.

Somit erfüllt sich ein Stück weit die Hoffnung unseres Testers Martin Deppe, dass Mechwarrior 5 durch Mods zu einem besseren Spiel wird. Wenn ihr euch erst ins Gedächtnis rufen möchtet, wie Mechwarrior 5 überhaupt funktioniert, legen wir euch unser Testvideo ans Herz:

Wie installiert man die Mod?

Die Installation von MW5 Mercs Reloaded fällt sehr einfach aus. Ihr müsst lediglich den extrahierten Ordner in euer Mechwarrior-Verzeichnis auf der Festplatte kopieren:

Das Verzeichnis sieht so aus: \MW5Mercs\MW5Mercs\Mods

Anschließend aktiviert ihr die Mod im Spiel im entsprechenden Menü. Fertig, nun solltet ihr allerdings eine neue Kampagne beginnen, um Probleme mit alten Speicherständen zu vermeiden. Die Mod ist zudem nicht kompatibel mit anderen Mods, die Veränderungen an den Mechs vornehmen.