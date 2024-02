Helldivers 2: Chefentwickler rät Spieler mit wenig Geld vom Kauf ab, wird dafür von Fans gefeiert

Lieber mit dem Kauf abwarten? Sogar der Chefentwickler von Helldivers 2 rät zur Geduld.

Während Helldivers 2 nahezu täglich neue Spielerrekorde knackt, geben die Server unter dem Ansturm nach und zwingen die Macher sogar zu radikalen Maßnahmen. Abendliche Login-Warteschlangen sind die Folge.

Jetzt rät ausgerechnet der Entwicklerchef hinter dem Koop-Shooter persönlich dazu, mit dem Kauf aktuell lieber abzuwarten. Die Community reagiert begeistert und feiert den CEO für seine Transparenz und Ehrlichkeit.

Der Fall ereignete sich auf Twitter: Ein User schrieb »Ihr müsst sofort aufhören, die ganze Zeit über Helldivers 2 zu sprechen. Ihr sorgt dafür, dass ich es mir kaufen will, und ich habe kein Geld.«

Kurze Zeit später schaltete sich Johan Pilestedt ein, der Chef von Helldivers-Entwickler Arrowhead. Er schreibt:

Wenn du keine Kohle hast, hol es dir später. Wir haben zwar ein echt spaßiges Spiel gemacht, aber aktuell sollte man eher abwarten, bis unsere Server auch die Kapazität haben. Als CEO will ich natürlich, dass das Spiel so profitabel wie möglich ist, aber wenn du deinen allerletzten Dollar ausgibst, um dann in einer Warteschlange zu landen, würde es mir das Herz brechen.

Johan Pilestedt, Arrowhead-CEO.