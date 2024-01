»Das wird ein langes Training«: Für seine neue Action/Fantasy-Rolle kommt Henry Cavill schon zwei Jahre vor Kinostart ins Schwitzen

Vom Hexer zum Highlander: Henry Cavill wird spätestens 2026 das Schwert auf der großen Leinwand zücken. Bildquelle: Netflix

Für die Neuauflage von Highlander hat Chad Stahelski große Pläne und fast noch größere Verantwortung: Der Regisseur von John Wick verfilmt die kultige Action/Fantasy-Reihe nicht nur neu, im Auftrag von Lionsgate soll er sogar ein ganzes Film-Franchise lostreten. Mit an Bord: Henry Cavill, der jetzt persönlich ein Update zu Highlander gibt.

Henry Cavill legt schon bald mit dem Highlander-Training los

Im Interview mit Collider verrät der ehemalige Superman- und The-Witcher-Darsteller, dass er mit seiner Vorbereitung für Highlander schon jetzt loslegt. Dabei plant Lionsgate den Kinostart eigentlich erst für 2026 ein. Doch mit den Dreharbeiten geht es bereits dieses Jahr los - wann genau, ist aktuell nicht bekannt.

Bis Cavill auf der großen Leinwand das Schwert zückt, dauert es also definitiv noch ein wenig. Und wie intensiv sich der Schauspieler darauf vorbereiten will, lässt er schon jetzt durchblicken:

Das Training beginnt schon sehr bald. Das wird ein wirklich langer Trainingsprozess und ich bin sehr aufgeregt, mich da rein zu knien. Im Moment kann ich nicht mehr dazu verraten. Ich will mich diesbezüglich so lange wie möglich bedeckt halten.

Regisseur Chad Stahelski ist dafür bekannt, besonders viel Wert auf beeindruckende und echte Actionszenen zu legen, bei denen die Darsteller persönlich zum Zug kommen. Bei John Wick ist zum Beispiel auch Keanu Reeves für einen Großteil seiner eigenen Stunts verantwortlich - was nun aber tatsächlich auch die Chancen auf einen fünften Teil mindert.

Highlander soll ein dickes Film-Franchise werden

Bei Highlander hat Stahelski nun den persönlichen Anspruch, den Action/Fantasy-Klassiker als John Wick mit Schwertern neu aufzulegen. Dank The Witcher dürfte Henry Cavill auf dem Gebiet bereits Erfahrung gesammelt haben (hier wurde der Schauspieler von den Verantwortlichen in höchsten Tönen gelobt), Highlander wird ihm aber wahrscheinlich wesentlich mehr abverlangen.

2:54 The Witcher auf Netflix: Henry Cavill zeigt, was er mit dem Schwert drauf hat

Der für 2026 angesetzte Film stellt dabei nur den Anfang dar: Tatsächlich ist bereits eine ganze Highlander-Trilogie geplant, während zusätzliche Spin-Offs für Kino und TV wohl nur eine Frage der Zeit bleiben. Für Lionsgate soll Chad Stahelski sowohl John Wick als auch Highlander ausbauen.

Konkrete Details zum Kinostart, Casting oder der Handlung lassen im Moment aber noch auf sich warten. Vor Highlander ist Henry Cavill übrigens noch 2024 in zwei großen Actionfilmen zu sehen: Argylle von Matthew Vaughn und The Ministry of Ungentlemanly Warfare von Guy Ritchie. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass Highlander als großes Film-Franchise mit Henry Cavill in der Hauptrolle zurückkehrt? Freut ihr euch darüber oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartung habt ihr an das Reboot von Regisseur Chad Stahelski? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!