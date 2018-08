Der Trailer oben stellt den neuen Helden in Blizzards MOBA Heroes of the Storm vor, der kein Geringerer ist als der Diablo-Oberdämon Mephisto. Als Ranged Assassin teilt er kräftig AoE-Schaden aus und lädt seine Fähigkeiten schneller auf, je mehr Feinde er gleichzeitig trifft.

Hinweis auf neues Diablo?

Doch mehr noch als die Freude über das Wiedersehen des alten Bekannten heizt die Ankündigung in der Community auf ResetEra die Spekulationen über das neue Diablo an, das zwar noch nicht offiziell angekündigt wurde, aber schon durch Stellenausschreibungen bei Blizzard seinen Schatten voraus warf. Schließlich bestätigte Blizzard die Arbeit an mehreren unangekündigten Diablo-Projekten.

So könnte man Mephisto als kleinen Teaser auf das nächste Kapitel des legendären Action-Rollenspiels verstehen. Sollte auf der Gamescom nicht noch eine Überraschung zu einem möglichen Diablo 4, einem Diablo 2 Remaster oder einem Mobile-Titel folgen, können wir wohl zur BlizzCon 2018 vom 2. bis 4. November mit Neuigkeiten rechnen.

