Hitzefrei bei Fortnite: Alle Epic-Mitarbeiter machen zwei Wochen Urlaub

Ferienzeit in Fortnite: Epic Games gibt den Entwicklern seines Multiplayer-Shooters frei; vom 24. Juni bis 08. Juli müssen alle Mitarbeiter zwei Wochen nicht zur Arbeit - dies gilt zusätzlich zu ihrer vertraglich geregelten Urlaubszeit. Nach den Meldungen über Crunch bei Epic mit 70-Stunden-Wochen ist dies wohl eine der wenigen Gelegenheiten seit dem Release von Fortnite Battle Royale im September 2017, bei der sich die gestressten Macher geschlossen von der Nonstop-Arbeit erholen können.



In einem Blogpost auf der Epic-Webseite gab das Unternehmen bekannt, dass in dieser Zeit das Büro im US-Bundesstaat North Carolina geschlossen bleibt. Auch werden bis zum 08. Juli keine offiziellen Fortnite-Turniere im E-Sports-Bereich ausgetragen. Gleichzeitig läuft in Fortnite ein 14-tägiges Sommer-Event.

Der für die Animationen verantwortliche Epic-Games-Mitarbeiter schrieb auf Twitter, er »applaudiere einem Unternehmen, das sich aufrichtig um seine Beschäftigten sorgt«.

Epic shuts the studio down for 2 weeks in the summer and two in the winter. We also get vacation on top of it. I don’t say this to brag, but to vocally applaud a company that sincerely cares for its employees.