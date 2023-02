Hogwarts Legacy ist schon vor Release eins der erfolgreichsten Singleplayer-Spiele auf Steam

Also genau genommen erscheint Hogwarts Legacy erst am 10. Februar 2023. Das Harry Potter-Rollenspiel begeistert aber schon jetzt eine ganze Schar an Spielern, die auf Steam die Zahlen ordentlich in die Höhe treiben. Damit ist Hogwarts Legacy schon jetzt eins der erfolgreichsten Singleplayer-Spieler auf der Valve-Plattform.

Wie das überhaupt geht? Ganz einfach: Die Vorbesteller der Deluxe Edition dürfen bereits seit dem 7. Februar in den Early Access starten und damit ihr Leben als Muggel hinter sich lassen. Und das Interesse an Hogwarts Legacy ist demnach riesig!

Übrigens: Seid ihr selbst noch kein Schüler von Hogwarts geworden und wartet den finalen Launch am 10. Februar ab, könnt ihr euch mit unserer Hilfe bestens darauf vorbereiten. Wir haben für euch neun wichtige Tipps gesammelt, die wir gerne selbst vor dem ersten Spielstart gewusst hätten:

Hogwarts Legacy verzaubert schon jetzt Steam

Laut SteamDB haben die Spielerzahlen am gestrigen Tag mit insgesamt 489.139 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Wäre Hogwarts Legacy schon offiziell erschienen, würde es sich damit bei den Steam Top 100 auf Platz 3 einordnen - also vor Spielen wie Apex Legends, PUBG, Lost Ark und GTA 5.

Wie das in Relation zu den erfolgreichsten bezahlten Singleplayer-Spielen auf Steam aussieht? Hier thront Hogwarts Legacy schon jetzt auf Platz 2, hängt damit Fallout 4 mit seinen 472.962 gleichzeitigen Spielern zu seinen besten Zeiten ab und wird aktuell nur noch von Cyberpunk 2077 übertrumpft. Das Rollenspiel von CD Projekt Red hält weiterhin mit stolzen 1.054.388 gleichzeitigen Spielern im Dezember 2020 den Rekord.

Warner Bros. Games dürfte aber trotzdem keinen Grund zur Beschwerde haben. Für den Publisher ist Hogwarts Legacy das bisher erfolgreichste Spiel auf Steam aus dem eigenen Haus - vorangegangene Titel wie MultiVersus, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Back 4 Blood oder Mortal Kombat 11 kommen an diese Nummern nicht heran.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter. Wie wir mit kontrovers diskutierten Spielen umgehen, erklärt Chefredakteur Heiko Klinge in seiner Kolumne. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und Hogwarts Legacy findet ihr hier: 0 17 Kontroverse um Harry Potter Wieso wollen manche Hogwarts Legacy boykottieren?

Beachtet dabei: Wir sprechen gerade noch immer von Zahlen, die vor dem finalen Release in die Höhe schießen. Es dürfte spannend werden, wie Hogwarts Legacy dann zum 10. Februar 2023 abschneidet, sobald der Rest der Welt eine Karriere als Zauberer oder Hexe startet und nicht länger nur noch Vorbesteller der Deluxe Edition den Zauberstab schwingen.

Unseren GameStar-Test könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen:

Die wichtigsten Infos zu Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S - wer die Deluxe Edition vorbestellt hat, darf aber schon seit dem 7. Februar in den Early Access. Harry Potter-Expertin Natalie hat in der Zaubererschule bereits vorbildlich geackert, um euch in ihrem GameStar-Test ein ausführliches Fazit zu liefern.

Seid schon mal gewarnt: Aktuell macht vor allem die PC-Version von Hogwarts Legacy technische Probleme - mehr dazu erfahrt ihr in unserem Technik-Check.

Wie steht ihr aktuell zu Hogwarts Legacy: Habt ihr euch das Rollenspiel schon geholt und spielt bereits seit dem Start der Early Access-Phase? Wartet ihr den finalen Release am 10. Februar ab? Oder verzichtet ihr komplett auf das Harry Potter-RPG? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!