Entwickler warnen: In den harmlosen Katzen von Hogwarts Legacy steckt tödliches Potenzial

Streicheln, ja. Mit Zauber beschießen, nein.

In Hogwarts Legacy können wir tun und lassen, was wir wollen. Was sollen die NPCs denn machen, die Cops rufen? Offensichtlich waren viele Spieler aber ein kleines bisschen zu frech den Katzen der Spielwelt gegenüber. Denn wie der Community Manager Chandler Wood auf Twitter zeigt, haben sich die Entwickler jetzt etwas einfallen lassen, wie sich die verschmusten Fellknäuel gegen lästige Zauberer zur Wehr setzen könnten.

Und das hat sogar tödliche Konsequenzen für Spieler! Seid jedoch gewarnt: Was Chandler Wood zeigt, ist aktuell kein Feature von Hogwarts Legacy, sondern nur als für die interne Nutzung des Entwicklerteams gedacht. Aktuell ist außerdem nicht geplant, dass es per Update nachgeliefert wird. Welch Katzenjammer!

Wenn Katzen zaubern könnten

In Hogwarts Legacy können wir Katzen streicheln, was zweifelsohne zu den wichtigsten Features des Rollenspiels zählt. Wer mit den majestätischen Vierbeinern nichts anzufangen weiß, kann aber auch seine ganze angestaute Wut an ihnen auslassen und sie beispielsweise mit Levioso oder Depulso durch die Luft werfen.

Sobald die Geduld der Miezen aufgebraucht ist, machen sie sich einfach aus dem Staub. Dass die Entwickler die Tiermisshandlung nicht zu schätzen wissen, zeigt nun der Videoclip von Chandler Wood. So haben sie sich was einfallen lassen, wie sich die Katzen von Hogwarts Legacy theoretisch zur Wehr setzen könnten.

Und zwar mit Adava Kedavra - dem tödlichsten Fluch des Harry Potter-Kosmos. Im Videoclip sehen wir, wie ein ungezogener Bengel versucht, eine Katze zu attackieren - und dafür unverzüglich die Retour kassiert. Der Stubentiger fackelt nämlich nicht lange, um dem Angreifer mit einem schnellen Zauber den Garaus zu machen.

Wie bereits erwähnt, planen die Entwickler nicht, dass die Katzen von Hogwarts Legacy tatsächlich mit tödlichen Flüchen um sich werfen. Wenn sie es könnten, würden sie es aber zweifelsohne tun. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Mods regeln.

Mehr interessante Artikel zu Hogwarts Legacy findet ihr übrigens hier:

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Was haltet ihr von dem kleinen Scherz, den sich die Entwickler von Hogwarts Legacy erlaubt haben? Würde ihr gerne im Spiel sehen, dass Katzen von Adava Kedavra Gebrauch machen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für neue Feature und Verbesserungen würdet ihr euch für die Zukunft des Rollenspiels wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!