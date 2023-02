Wieso gibt’s in Hogwarts Legacy kein Quidditch? Spiel liefert eine ganz eigene Antwort

Hogwarts Legacy erfüllt den Rollenspiel-Traum eines jeden Harry Potter-Fans. Nun ja, fast. Denn auf den Vorzeige-Sport der Zaubererwelt müssen Spieler leider verzichten: Quidditch. Die Entwickler der Avalanche Studios machten daraus natürlich nie ein Geheimnis und erklärten auch im Vorfeld, warum Quidditch in Hogwarts Legacy fehlt.

Doch wie rechtfertigt das Spiel selbst überhaupt das Fehlen des beliebten Zauberer-Sports, der eigentlich fest in den Traditionen von Hogwarts verankert ist? Die Antwort darauf bekommt ihr schon nach knapp 15 Minuten, wenn ihr eure Karriere als Nachwuchs-Hexe oder -Zauberer startet.

Wollt ihr euch die kleine Überraschung nicht vorwegnehmen, solltet ihr natürlich nicht weiterlesen. Werft stattdessen vielleicht einfach einen Blick in unsere Einsteiger-Guide: Wir haben 9 hilfreiche Tipps für euch gesammelt, die wir gerne selbst vor dem ersten Spielstart gewusst hätten.

Warum es kein Quidditch in Hogwarts Legacy gibt

In Hogwarts Legacy könnt ihr zwar auf Besen fliegen, damit Rennen absolvieren und auch bestimmte Herausforderungen abschließen, Quidditch Spielen ist allerdings nicht möglich. Und das, obwohl sich sogar das Spielfeld von Hogwarts aufsuchen lässt, wo jedoch die Reifen abmontiert wurden, durch die normalerweise die Quaffels gepfeffert werden.

Das ist die Ingame-Erklärung: Hogwarts Legacy macht euch nichts vor, sondern rechtfertigt relativ zackig das Quidditch-Verbot während eures Schuljahrs. Und zwar erklärt der Schulleiter Phineas Nigellus Black, dass man aufgrund einer schweren Verletzung in der vorangegangenen Saison Quidditch jetzt gestrichen hat. Dass sich Black bei seinen Schülern damit nicht allzu beliebt macht, ist kein Geheimnis. So könnt ihr beispielsweise Gespräche eurer Mitschüler aufschnappen, die sich darüber auslassen.

Die Entscheidung passt übrigens durchaus zum Charakter des Schulleiters: Sein Synchronsprecher Simon Pegg (Shaun of the Dead, The Boys) beschreibt Phineas Black als wichtigtuerisch und desinteressiert - das Amt des Schulleiters von Hogwarts hätte er nur aufgrund des Prestiges angenommen, das damit einhergeht.

Was die Entwickler dazu sagen: Laut Avalanche Software sei die Umsetzung von Quidditch ressourcentechnisch nicht umsetzbar gewesen. Die Entwicklung des Zauberer-Sports wäre demnach zu aufwändig und kostenintensiv, um die im Rahmen des Rollenspiels zu rechtfertigen.

Einem potenziellen Leak aus dem Januar 2023 zufolge hat Avalanche Software aber wohl tatsächlich an Quidditch für Hogwarts Legacy gearbeitet. So sind angeblich Spieldateien gefunden worden, die auf die Unterstützung aller vier Quidditch-Positionen (Jäger, Hüter, Treiber und Sucher) hingewiesen hätten. Natürlich besteht die Hoffnung, dass diese Pläne möglicherweise für einen zukünftigen DLC wieder aufgegriffen werden - Fans sollten sich diesbezüglich aber besser in Geduld üben.

Übrigens hat unsere hauseigene Harry Potter-Expertin Natalie bereits Ende letzten Jahres das Fehlen von Quidditch in Hogwarts Legacy thematisiert. Warum sie das Fehlen des Besen-Sports guten Gewissens verschmerzen kann, lest ihr in ihrer persönlichen Kolumne:

Die wichtigsten Infos zu Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wer das Rollenspiel in seiner Deluxe Edition vorbestellt hat, darf bereits seit dem 7. Februar den Zauberstab schwingen. Natürlich haben wir Hogwarts Legacy bereits einem gründlichen GameStar-Test unterzogen, einen Technik-Check haben wir ebenfalls für euch parat.

Alles, was ihr zum Release von Hogwarts Legacy über das Harry Potter-Rollenspiel wissen müsst, erfahrt ihr in unser ausführlichen GameStar-Review:

Wie steht ihr dazu, dass Quidditch in Hogwarts Legacy nicht spielbar ist: Hättet ihr in dem Rollenspiel gerne den Sucher gespielt und den goldenen Schnatz gejagt? Oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!