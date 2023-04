Die Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy übertreffen die kühnsten Erwartungen des Publishers

Ganz schön gute Bilanz von Hogwarts Legacy für Warner Bros.

Hogwarts Legacy ist ein voller Erfolg. Das ist nicht wirklich überraschend, kennen wir bereits seit Wochen die positiven Kritiker-Tests, euphorischen User-Reviews, beeindruckenden Steam-Spielerzahlen und mehr. Jetzt gibt es aber erneut konkrete Zahlen dazu, wie sehr das Harry Potter-Rollenspiel wirklich eingeschlagen ist.

Und dabei stellt sich heraus: Publisher Warner Bros. hatte definitiv nicht damit gerechnet, dass sich Hogwarts Legacy so gut verkauft. Auf Twitter machte der User Timur222 auf einen Post des Senior Brand and Marketing Manager Arien Darby von WB Games bei LinkedIn aufmerksam.

Das hat Warner Bros. so nicht kommen sehen

Demzufolge haben die Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy die Erwartungen von Warner Bros. um satte 256 Prozent übertroffen - also mehr als verdreifacht! Konkret heißt es in dem Post:

Hogwarts Legacy hat die Verkaufserwartungen um 256 Prozent übertroffen und in den ersten zwei Wochen über 12 Millionen Einheiten verkauft. Das ergibt einen Umsatz von insgesamt 850 Millionen US-Dollar. Zusätzlich wurde mit 1,3 Millionen Zuschauern der Twitch-Rekord für das meistgestreamte Singleplayer-Spiel gebrochen.

Fans sollten dabei natürlich beachten: Die Zahlen könnten nochmal einen Aufschwung bekommen: Denn aktuell sind zwar die PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von Hogwarts Legacy erschienen, die PS4, Xbox One und Switch-Fassungen folgen noch. Erstere am 5. Mai 2023, Letztere am 25. Juli 2023.

Sieht also nach einer ziemlich guten Bilanz für Publisher Warner Bros. und Entwickler Avalanche Software aus. Die Chancen für ein Hogwarts Legacy 2 standen schon zuvor richtig gut, können sich mit der neuesten Entwicklung aber nur verbessern. In Bezug auf DLCs sieht es aber eher mau aus - mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Kontroverse um J.K. Rowling Transphobe Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Was Konsumenten bedenken sollten: Die Autorin profitiert entweder durch direkte Beteiligung, indirekt, durch Markenrechte oder über andere Wege von Umsätzen aus allen Harry-Potter-Produkten.

Übrigens: Das erste Quartal 2023 ist für die gesamte Spieleindustrie ziemlich gut gelaufen. Einem Bericht von GamesIndustry.biz zufolge haben die gesamten Videospielumsätze aus diesem Zeitraum die von 2022 überstiegen - und Hogwarts Legacy ist offenbar nicht ganz unschuldig daran. Und das, obwohl im Vorjahr mit Elden Ring und Horizon: Forbidden West zwei ziemlich dicke Geschütze an den Start gingen.

Was haltet ihr von den beeindruckenden Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy? Was würdet ihr euch für die Zukunft des Harry Potter-Rollenspiels oder einen potenziellen Nachfolger wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!