Hogwarts Legacy: In welches Haus gehört ihr? Unser Quiz verrät es

Wer in den 90ern groß geworden ist, kennt vermutlich die Frage Und ... in welches Hogwarts-Haus würdest du gehören? Diese Wahl ist für viele Potter-Fans von höchster Wichtigkeit. Zu Beginn der Zauberer- oder Hexen-Karriere wird jede Schülerin und jeder Schüler der magischen in eines der vier Häuser eingeteilt: Es gibt Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Alle vier sind mit verschiedenen Charakteristiken wie Mut, Freundschaft, Ehrgeiz und List verbunden.

Jedes Haus hat einen eigenen Gemeinschaftsraum mit Schlafsälen, eigene Schuluniformen mit dem Wappen des Hauses und ein gemeinsames Punktekonto. Gute und fleißige Schülerinnen und Schüler erhalten Pluspunkte, schlechten Schülerinnen und Schüler werden Punkte abgezogen. Am Ende werden alle Punkte des Hauses zusammengerechnet und mit den anderen Häusern verglichen. Der Sieger bekommt den Hauspokal. Eine prestigeträchtige Trophäe.

Zu welchem Haus gehört ihr?

Nachdem ihr nun grundlegend wisst, welche Rolle die Häuser in Hogwarts spielen, wird es Zeit zu klären, zu welchem Haus ihr vor dem Release von Hogwarts Legacy am 10. Februar 2022 am besten passt. Dazu haben wir euch ein kleines Quiz mit 10 Fragen aufgesetzt:

Schreibt uns gerne in die Kommentare, in welches Haus ihr von unserem magischen Quiz einsortiert worden seid und wie zufrieden ihr mit dem Ergebnis seid. Wer weiß, vielleicht hat der alte Hut in Hogwarts bald ausgedient?

Apropos Einsortieren: Unsere Harry-Potter-Expertinnen Natalie und Eleen ordnen ihre Spieleindrücke aus der ersten Preview-Version im ausführlichen Anspiel-Artikel und zusammen mit Micha im Podcast ein und sprechen darüber, welche Sorgen nach der Anspiel-Session verbleiben:

Falls ihr noch weitere Tests machen oder gar eure Häuserwahl direkt ins Spiel übernehmen wollt, müsst ihr euch zwei Accounts bei WB Games und dem Harry-Potter-Fanclub erstellen und dort erneut via Test in ein Haus sortiert werden. Wie das genau funktioniert, erklärt unser Guide zur Vorab-Hauswahl.

Habt ihr keine Lust auf multiple Account-Erstellung habt, macht ihr einfach das GameStar-Quiz und entscheidet dann direkt im Spiel, welches Haus ihr spielen sollt. Das soll laut offiziellem FAQ der Entwickler nämlich auch funktionieren.

So oder so sind wir sehr gespannt darauf, in welches Haus ihr von unserem Quiz einsortiert worden seid und ob der Schuh- oder vielmehr die Schülerrobe auch zu eurer Präferenz passt. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, ob ihr schon damals euer Hogwarts-Haus bestimmt habt, oder ob unser Quiz der erste Zuordnungsversuch war. Wir freuen uns auf eure Kommentare.