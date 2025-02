IGN Fan Fest 2025: Die wichtigsten Trailer und News der großen Show im schnellen Überblick

Damit hatte wohl niemand gerechnet - Mit Blades of Fire wurde beim IGN Fan Fest ein Actionspiel angekündigt, das schon im Mai erscheint.

Nicht nur im Sommer gibt es große Reveals und Neuigkeiten in Form von Summer Game Fest und Gamescom. Auch der Februar hält für Spielefans eine ganze Reihe interessanter Neuankündigungen bereit. Beim sogenannten IGN Fan Fest präsentierten die amerikanischen Kollegen im Laufe der Woche viele neue Trailer und News zu kommenden und aktuellen Titeln.

Damit ihr euch diese nicht mühevoll selbst zusammensuchen müsst, haben wir hier die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst.

Blades of Fire - Action wie bei God of War

2:29 Blades of Fire - Neues Action-Adventure erinnert an God of War und erscheint schon sehr bald

Den Anfang macht eine echte Überraschung: Blades of Fire ist ein kommendes Action-Adventure, das derzeit beim spanischen Entwicklerstudio MercurySteam entsteht. Das Spiel wurde beim Fan Fest erstmals angekündigt, soll aber schon am 22. Mai 2025 erscheinen - und zwar für den PC, PS5 und die Xbox Series Konsolen.

Auf den ersten Blick erinnert Blades of Fire stark an die modernen beiden God-of-War-Teile aus dem Hause Sony. Das Spiel handelt in einer Fantasy-Welt, in der die böse Königin Nerea allen Stahl zu nutzlosem Stein verwandelt und damit alle Lebenden der Macht ihrer Armeen unterworfen hat.

Ihr spielt den Schmied Aran de Lira, ein Auserwählter der Götter, der als einziger Mensch imstande ist, mit einem besonderen Hammer Stahl zu schmieden. Nur ihr könnt die finsteren Pläne der bösen Königin jetzt noch aufhalten.

Prologue: Go Wayback! - Endlich erstes Gameplay

1:33 Prologue: Go Wayback! - Das neue Spiel der PUBG-Macher zeigt endlich erstes Gameplay

Prologue: Go Wayback! ist das neue Spiel von Brendan Greene, dem Mastermind hinter dem erfolgreichen Battle-Royale-Shooter PUBG. Das Survivalspiel wurde bisher unter dem Arbeitstitel Artemis Prologue entwickelt und setzt auf eine neue Engine namens Melba.

Auf dem IGN Fan Fest wurde nun erstes Gameplay präsentiert. Das Spiel soll bereits im Sommer 2025 in den Early Access starten; auf Steam könnt ihr den Titel jetzt schon auf eure Wunschliste setzen.

Anno 117 - Mehr Details zur Römer-Strategie

Auch Ubisoft hat sich beim IGN Fan Fest tiefer in die Karten blicken lassen und mehr Details zum kommenden Aufbau-Strategiespiel Anno 117 verraten. In zwei Artikeln hat unser Genre-Experte Fabiano bereits für euch durchanalysiert, was die Einführung von modularen Schiffen und den lange geforderten Landschlachten für Fans bedeuten.

The War of the Worlds: Siberia - Angriff der Marsmenschen

3:21 The War of the Worlds: Siberia zeigt Angriff der Marsianer und zwielichtige Intrigen in Sibirien

The War of the Worlds: Siberia ist ein Action-Adventure angesiedelt im Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts. In dem alternativen Geschichtssetting, angelehnt an den bekannten Roman Krieg der Welten von H. G. Wells, greifen Marsianer im Jahr 1896 das Zarenreich an.

Wir spielen einen jungen Studenten, der auf der Flucht vor dem Gesetz ist und im Angesicht der Alien-Invasion Allianzen mit zwielichtigen Verbündeten schmieden muss. Betrug ist hier an der Tagesordnung, ihr müsst alles tun, um zu überleben.

Atomfall zeigt neues Gameplay

12:50 Atomfall - Das »britische Fallout« gibt euch einen Einblick in Quests, Erkundung und Kämpfe

Das »britische Stalker« aus dem Hause Rebellion hat ebenfalls neues Gameplay vorgestellt und gewährt euch im neuen Entwicklervideo einen ersten Einblick in die Quests, das Kampfsystem und Erkundung in der radioaktiven Zone.

Atomfall handelt fünf Jahre nach einem Unglück im Atomkraftwerk Windscale in Nordengland. Anders als in der echten Geschichte ist das Feuer in der Spiel-Historie außer Kontrolle geraten und nun kämpfen ähnlich wie in Stalker verschiedene Fraktionen um die Kontrolle über das nuklear verseuchte Gebiet.

First Berserker: Khazan

1:50 First Berserker: Khazan - Das Action-RPG stimmt im Trailer auf den bevorstehenden Release ein

Auch zum kommenden Soulslike First Berserker: Khazan wurde beim Fan Fest ein neuer Trailer gezeigt. Der verrät zwar inhaltlich wenig Neues, macht aber Lust auf den Release. Denn der ist schon sehr bald: Ab dem 27. März dürft ihr in der Haut des rachsüchtigen Generals Khazan haufenweise Gegner verkloppen.

Kollege Dimi Halley hat das Spiel erst vor einigen Tagen beim Steam Next Fest ausprobiert und war von der Demo begeistert. Mehr erfahrt ihr in seiner ausführlichen Vorschau zum Spiel.

Welche Ankündigung des IGN Fan Fests hat euch am besten gefallen? Freut ihr euch auf die kommenden Titel der nächsten Monate? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

