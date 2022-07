Eines der besten Strategiespiele der letzten Jahre verschenkt ein riesiges Addon

Die Menschheit steht mal wieder kurz vor dem Untergang: Riesige Insekten-Monster vernichten ganze Städte und das Einzige, was sie aufhalten kann, seid ihr und drei kampfstarke Mechs. Das ist das Szenario vom Rundenstrategie-Spiel Into the Breach, das 2018 zwar nicht mit überragender Grafik, dafür aber mit seinem komplexen Regelwerk und taktischem Tiefgang überzeugen konnte.

Jetzt wird das Spiel um ein riesiges Addon erweitert, das als kostenloses Update für alle Spieler erscheint. Was euch erwartet und warum Into the Breach für alle Strategen einen Blick wert ist, erfahrt ihr hier.

Das steckt im neuen Addon

Die sogenannte Advanced Edition von Into the Breach erweitert das Spiel um eine Menge neuer Inhalte. Im Einzelnen sind das:

Fünf neue Mech-Squads und fünfzehn neue Squad-Achievements

Sieben neue Vek, drei neue Psions, und zehn neue Bosskämpfe

Zwölf neue Missionen und drei neue Bonus-Missions-Ziele

Vier neue Piloten und Zehn neue, zufällige Pilotenfähigkeiten

39 Neue Waffen und Ausrüstung, die ihr dank niedrigerer Voraussetzungen schneller ausprobieren könnt. Außerdem gibt es neue Mechaniken für manche Waffen.

Zwei neue Stücke für den wuchtigen Soundtrack von Komponist Ben Prunty

Neuer, noch herausfordernder Schwierigkeitsgrad für Veteranen, der sogenannte Unfair Mode. Hier müsst ihr noch eher strategische Verluste hinnehmen, um am Ende erfolgreich zu sein.

Übersetzung in sieben neue Sprachen

Wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt, habt ihr jetzt also die perfekte Gelegenheit. So gibt es nicht nur die Inhalte des neuen Addons, sondern das Grundspiel ist bei Steam und Epic aktuell auch um 33 Prozent reduziert. Außerdem ist Into The Breach inzwischen über Netflix auch auf Smartphones verfügbar. Falls ihr für den Einstieg ein paar Tipps braucht, dann lasst euch am besten von Mech-Stratege Dimi anleiten:

Deshalb fasziniert Into the Breach

Warum Into the Breach so ein großartiges Spiel ist, das international Top-Wertungen kassiert hat, lasst ihr euch am besten von Heiko im obigen Video erklären. Falls ihr lieber lest, erklären wir euch hier kurz, was die Faszination des Strategiespiels ausmacht.

Komplexität und taktische Tiefe: Ihr müsst die Fähigkeiten eurer Mechs geschickt kombinieren, um eure Gegner bei minimalen Verlusten zu besiegen. Dabei ist es notwendig, die Züge eure Gegner, die Bedingungen der sich teilweise verändernden Karten und zusätzliche Missionsziele mit einzuberechnen. Im Notfall ist es manchmal auch notwendig, einzelne Ziele für das große Ganze zu opfern.

Ihr müsst die Fähigkeiten eurer Mechs geschickt kombinieren, um eure Gegner bei minimalen Verlusten zu besiegen. Dabei ist es notwendig, die Züge eure Gegner, die Bedingungen der sich teilweise verändernden Karten und zusätzliche Missionsziele mit einzuberechnen. Im Notfall ist es manchmal auch notwendig, einzelne Ziele für das große Ganze zu opfern. Bedeutsame Entscheidungen und motivierendes Meta-Game: Jeder Zug, den ihr in Into the Breach wagt, ist für den Kampagnenfortschritt bedeutsam. Verliert ihr eure Einheiten oder zu viele zivile Gebäude, müsst ihr von vorn anfangen. Im Verlauf der Kampagne schaltet ihr durch das Erreichen von Zielen neue Mech-Squads und Piloten frei, die ihr dann im nächsten Durchlauf einsetzen könnt.

Habt ihr Into the Breach schon gespielt und freut euch auf die neuen Inhalte, oder hat euch das Spiel nicht so sehr begeistert wie andere? Wollt ihr es in der Advanced Edition nun vielleicht ausprobieren? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!